Kırşehirli sporcuların başarısı - Son Dakika

Atletizm branşında Türkiye Şampiyonasına katılan Kırşehirli sporcular Türkiye ikincisi oldu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan U-23 ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Pisti'nde düzenlendi

U-23 Türkiye Şampiyonasında 400 metre engellide mücadele eden İsmail Tekbıçak ve büyükler 3000 metre engelli kategorisinde yarışan Urkuş Işık, Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sporcular Tekbıçak ve Işık ile antrenörleri Ziya Kaya'yı tebrik ederek, başarılar diledi.

Öte yandan Türkiye ikinciliği derecesiyle Urkuş Işık'ın 20-21 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası'nda Milli Takım forması ile yarışacağı öğrenildi.