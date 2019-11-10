Kırşehirli sporcunun Türkiye birinciliği kentte sevinçle karşılandı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'nda Kırşehirli sporcu Urkuş Işık'ın Türkiye birincisi olması kentte sevinçle karşılandı.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Ankara Atletizm il Temsilciliği tarafından organize edilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Kros Koşusu düzenlendi.

Ankara Eryaman'daki kros parkurunda gerçekleştirilen yarışmalara farklı illerden 780'e yakın atlet katıldı.

Kırşehir'den yarışmaya genç kızlar kategorisinde katılan Urkuş Işık, 3000 metrede zorlu rakipleri arasında birinci gelerek altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri Urkuş Işık'ı elde ettiği Türkiye birinciliği derecesinden dolayı tebrik ederek, başarılar diledi.