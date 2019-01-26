Kırşehirli Tekvandocunun Başarısı

Kırşehirli tekvandocu Dilara Ay, Türkiye
üçüncüsü olarak milli takıma seçildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya
'da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasına Kırşehirli sporcuların yanı sıra 72 ilden toplam 2 bin sporcunun katıldığı belirtildi.
Kırşehir'i temsil eden Dilara Ay'ın bronz madalya sahibi olduğu, 7-12 Şubat'ta Antalya
'da düzenlenecek 'Turkish Open Taekwondo' şampiyonasında Türk Milli Takımı
forması ile Türkiye'yi temsil edeceği kaydedildi.