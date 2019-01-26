Son Dakika Haberleri: Kırşehirli Tekvandocunun Başarısı

Kırşehirli Tekvandocunun Başarısı

15 dakika önce

Kırşehirli tekvandocu Dilara Ay, Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma seçildi.

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Kırşehirli tekvandocu Dilara Ay, Türkiye üçüncüsü olarak milli takıma seçildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Konya'da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasına Kırşehirli sporcuların yanı sıra 72 ilden toplam 2 bin sporcunun katıldığı belirtildi.

Kırşehir'i temsil eden Dilara Ay'ın bronz madalya sahibi olduğu, 7-12 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek 'Turkish Open Taekwondo' şampiyonasında Türk Milli Takımı forması ile Türkiye'yi temsil edeceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:57 Kaynak: AA

Konya, Türkiye, Güncel
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