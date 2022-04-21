Kırşehirli Vatandaştan, Meral Akşener'e: "Çok Perişanız. Büyükelçilere Yemek Vermesinler, Milletle İlgilensinler" - Son Dakika
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Kırşehirli Vatandaştan, Meral Akşener'e: "Çok Perişanız. Büyükelçilere Yemek Vermesinler, Milletle İlgilensinler"

21.04.2022 17:41

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kırşehir'de esnafı ve vatandaşı ziyaret etti. Akaryakıt fiyatları nedeniyle traktörünü çalıştıramadığını söyleyen bir çiftçi, “Biz veriyoruz 5 kuruşa, devletten alıyoruz 100 bin kuruşa” diye yakındı. Akşener, gözyaşlarını tutamayan çiftçiye sarıldı. Bir başka vatandaş da, “Oğlum düğün edecek. İnşaatta çalışıyor. Çok perişanız. Büyükelçilere yemek vermesinler. Milletle ilgilensinler. 3 milyar ( 3 bin TL) maaş aldım. Eridi gitti" dedi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kırşehir'de esnafı ve vatandaşı ziyaret etti. Akaryakıt fiyatları nedeniyle traktörünü çalıştıramadığını söyleyen bir çiftçi, "Biz veriyoruz 5 kuruşa, devletten alıyoruz 100 bin kuruşa" diye yakındı. Akşener, gözyaşlarını tutamayan çiftçiye sarıldı. Bir başka vatandaş da, "Oğlum düğün edecek. İnşaatta çalışıyor. Çok perişanız. Büyükelçilere yemek vermesinler. Milletle ilgilensinler. 3 milyar ( 3 bin TL) maaş aldım. Eridi gitti" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Kırşehir gezisinin ilk ziyaretini Akpınar ilçesine yaptı. Esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinledi.

Bir esnaf Akşener'e işlerinin kötü olduğunu belirterek, "Alım gücü bitti. 60 liralık yağ oldu 200 lira. Hiçbir satış yapamadan dükkan kirasına bekliyorlar. Bir inşaat musluğu 30 liraydı, şimdi 80 lira, en basit musluk. Yetişmiyor, millet perişan" dedi.

"BÜYÜKELÇİLERE YEMEK VERMESİNLER. MİLLETLE İLGİLENSİNLER"

Bir başka vatandaş da, "Oğlum düğün edecek. İnşaatta çalışıyor. Çok perişanız. Benim tüm oylarım size. Büyükelçilere yemek vermesinler. Milletle ilgilensinler, perişanız. 3 milyar (3 bin TL) maaş aldım, eridi gitti. 1.600 TL de kredi çektim çocuklara, 1100 lirayla geçinip gidiyoruz. Sen bunların böyle aval aval konuştuklarına bakma bu kışı zor geçirdik biz" diye konuştu.

"ÇİFTÇİYE SARILDI"

Akaryakıt fiyatları nedeniyle traktörünü çalıştıramadığını söyleyen bir çiftçi ise, "Çiftçi perişan. Motorlar kapıdan çıkamıyor. Karnı aç. Biz veriyoruz 5 kuruşa, devletten alıyoruz 100 bin kuruşa" dedi. Akşener, gözyaşlarını tutamayan çiftçiye sarıldı.

"SİZİN DERTLERİNİZİ KAMUOYUNA MAL ETMEK İÇİN GEZİYORUM"

Ziyaretinin ardından Akpınarlılara konuşan Akşener şunları söyledi:

"Ben bir iddiayla geziyorum o da şu. Seçmen velinimet olsun diye. Arkamda eski politikacılar var. O zaman seçmen velinimetti. Hazırolda mıydı, Bütün partiler karşınızda? Hazıroldaydı. İşte onu yeniden canlandırmak için geziyorum. Sizin dertlerinizi kamuoyuna mal etmek için geziyorum. Kutuplaşmanın dışına çıkarmak için geziyorum. Ama bir şey oldu? Muhtarım geldi dedi ki 'çık sandalyenin üzerine el salla' Biz de dedik ki emir demiri keser, başüstüne çıktık."

Kırşehirli Vatandaştan, Meral Akşener'e: Çok Perişanız. Büyükelçilere Yemek Vermesinler, Milletle İlgilensinler
Kırşehirli Vatandaştan, Meral Akşener'e: Çok Perişanız. Büyükelçilere Yemek Vermesinler, Milletle İlgilensinler
Kırşehirli Vatandaştan, Meral Akşener'e: Çok Perişanız. Büyükelçilere Yemek Vermesinler, Milletle İlgilensinler
Kırşehirli Vatandaştan, Meral Akşener'e: Çok Perişanız. Büyükelçilere Yemek Vermesinler, Milletle İlgilensinler

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Kırşehirli Vatandaştan, Meral Akşener'e: "Çok Perişanız. Büyükelçilere Yemek Vermesinler, Milletle İlgilensinler" - Son Dakika
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