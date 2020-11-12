Kırşehirliler, sokakta sigara yasaklarını destekliyor - Son Dakika

KIRŞEHİR (İHA) – İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde korona virüs vakaları artışına yönelik uygulanan sigara içme yasaklarını Kırşehirliler destekliyor.

Bakanlık 811 ile gönderilen genelge ile birlikte korona virüs ile mücadele kapsamında cadde, sokak, meydanlarda sigara içilmesinin yasaklandığını duyurmuştu. Sigara yasakları ile birlikte polislerin yaya devriyeler halinde gezdiği şehirde insanlar sigara kullanmalarına rağmen yapılan uygulamayı sağlık için desteklediklerini belirtti. Cacabey Meydanında sigara yasakları hakkında konuşan Mehmet Ceylan adlı vatandaş, sigara kullanıcısı olmasına rağmen yasağı desteklediğini söyledi.

Tütün ürünlerinin ülke genelinde yasaklanması gerekliliğini belirten Musa Koç adlı vatandaş ise, " Türkiye'de tütün mamulleri tamamen yasaklanmalı, içen birisi olarak söylüyorum yasaklansın ki, bizlerde bu illetten kurtulalım. Sigara içiyorum ama yasakları da destekliyorum" dedi.

Sigara yasağını sevinçle karşıladığı belirten Emine Koç adlı vatandaş da yasaklarla birlikte sokaklarda izmaritin olmayacağını ve şehrin daha temiz olacağı vurgusunu yaptı. Yasaklar karşısında devletin arkasında durulması gerektiğini anlatan Yunus Emre Şahin ise kurallara uyulması gerektiğini söyledi.

Bakanlık solunum yoluyla bulaşabilecek korona virüs için önlem amacıyla bu kararı almıştı. - KIRŞEHİR