Kırtasiye fuarı 200 milyon liralık hacim oluşturacak
1 saat önce
Uluslararası İstanbul Kırtasiye-Ofis Fuarı, 25'inci kez sektör profesyonellerini buluşturdu.
Uluslararası İstanbul
Kırtasiye-Ofis Fuarı, 25'inci kez sektör profesyonellerini buluşturdu. Fuar ile yurt içi pazarda 200 milyon liralık ticaret hacmi oluşması bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:40
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