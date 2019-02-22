Son Dakika Haberleri: Kırtasiye fuarı 200 milyon liralık hacim oluşturacak

Kırtasiye fuarı 200 milyon liralık hacim oluşturacak

1 saat önce

Uluslararası İstanbul Kırtasiye-Ofis Fuarı, 25'inci kez sektör profesyonellerini buluşturdu.

Kırtasiye fuarı 200 milyon liralık hacim oluşturacak, System.String[]
Uluslararası İstanbul Kırtasiye-Ofis Fuarı, 25'inci kez sektör profesyonellerini buluşturdu. Fuar ile yurt içi pazarda 200 milyon liralık ticaret hacmi oluşması bekleniyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:40 

İstanbul, Ekonomi
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