Kırtasiye Fuarı'na Büyük İlgi!

Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin (TÜKİD) desteği ile 3'üncü kez TÜYAP çatısı altında 26 ülkeden 253 firma, 292 markanın katılımıyla gerçekleşen fuar için TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil, "200 milyon TL'lik ticaret hacmi bekliyoruz" dedi. TÜYAP Genel Müdürü İlhan Ersözlü de bu yıl 10 ülkenin ve 65 firmanın ilk kez katılım gösterdiğini belirterek, "77 ülkeden 1.150 uluslararası iş insanı 5 gün boyunca bizimle olacak. Bu rakamlarla geçtiğimiz yıla göre yüzde 40 büyüdü fuarımız" bilgilerini verdi.

25'inci kez sektör profesyonellerini bir araya getiren 'Uluslararası İstanbul Kırtasiye-Ofis Fuarı' TÜYAP'ta açıldı. Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin (TÜKİD) desteğiyle düzenlenen ve 3'üncü kez TÜYAP'ta yapılan ihtisas fuarı böylece çeyrek asrı geride bıraktı. Açılış konuşmasında böylesine tarihi bir anı yaşamaktan dolayı büyük bir gurur ve heyecan duyduklarını belirten TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil, "Bugün 2Kırtasiye Fuarı'na Büyük İlgi!5 bin metrekarede 5 ayrı salonda 26 ülkeden 253 firma ve firma temsilcisi bizlerle. 292 marka en yeni teknolojiye sahip ürünlerini sergileyecek" dedi.Fuarın uluslararası bir nitelik kazanarak sektörün en değerli organizasyonlarından biri haline geldiğini de ifade eden TÜKİD Başkanı Vecdet F. Şendil, "Sudan'dan Çin'e kadar geniş bir katılım talebi söz konusu. Afrika ve Doğu Avrupa pazarlarıyla ilişkilerimizin belirgin bir gelişim gösterdiği gelen taleplerden anlaşılıyor" diye konuştu.

200 milyon TL'lik ticaret hacmi

Bu yıl 71 ilden perakendecilere 3 geceye kadar ücretsiz konaklama imkanı sağladıklarını belirten Şendil, bu yıl hem konaklayan kişi sayısını 1.778'e çıkardıklarını hem de konaklamaların çeşitliliğinin arttığını belirtti. Şendil, ayrıca küçük ölçekli perakendecilere ilham vermesini umut ettikleri 'Perakende Eğitim Programı'nın fuarın ikinci günümisafirlerin katılımlarına açık olacağını da sözlerine ekledi.Fuarın sonunda sadece yurt içi pazarda 200 milyon liralık bir ticaret hacmi doğurmasını beklediklerini söyledi.

10 ülke 65 firma ilk kez katıldı

2019 yılının TÜYAP için çok anlamlı olduğunu, 40'ıncı yıllarını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü de bu yıl fuara özellikle yurt dışından geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla ilgi olduğunu söyledi. Bu yıl Hırvatistan, Rusya ve Hong Kong'un da içinde yer aldığı 10 ülkenin, 65 firmanın fuara ilk kez katıldığının bilgisini veren Ersözlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "77 farklı ülkeden 1.150 uluslararası iş insanı 5 gün boyunca bizlerle olacak. Bu rakamlarla geçtiğimiz döneme göre yüzde 40 artış sağlandı. Bu gelişimde Ticaret Bakanlığımızın da desteği gerçekten çok kıymetliydi. TÜKİD ile iş birliğimiz çok sağlam. Gelecek yıllar için de şimdiden çalışmalarımıza başladık."

Alanında dünyanın 3'üncü en büyük fuarı

Fuarın Avrupa'nın 2'nci, dünyanın da 3'üncü en büyük fuarı olduğunu söyleyen TOBB ticaret Odaları Konsey Başkanı ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da konuşmasında "Diğer fuarlarımızın başarılarını da göz önüne aldığımda sanırım biz bu fuar işini becerdik diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi attığımız her adımda 'yerli ve milli' kelimelerini aklımızdan silmememiz gerekiyor. 20 milyon öğrencimiz, 15 bin kırtasiye firmamız var. Kırtasiye sektörü bu anlamda çok önemli bir konumda. Artık güçlerimizi birleştirmemiz bugüne kadar yaptıklarımızdan çok daha iyilerini yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ticaret sorunları masaya yatırılacak

Fuar kapsamında ayrıca açılışın ilk günü Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan, Ürün Güvenliği Uzmanı Pelin Türk ve Leyla Uzun, Ürün Güvenliği Uzman Yardımcıları Makbule Berre Doğan'ınkatılacağı toplantıda ithalat ile ilgili ürün güvenliğinde yeni tebliğleri açıklığa kavuşturmak üzere ithalat bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Diğer yandan fuara katılan yabancı misafirler ile Türk kırtasiye sektörünün dış ticaret sorumluları 2'nci gün düzenlenecek davette bir araya gelerek yeni dış ticaret bağlantıları için adımların atılmasına olanak sağlanacak Şendil, fuarda gerçekleşecek bu görüşme ve açıklamaların sektörün geleceğine ışık tutacağını söyledi.