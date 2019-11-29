Son Dakika Haberleri: Kırtasiye malzemesi yüklü tır alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Kırtasiye malzemesi yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika

Kırtasiye malzemesi yüklü tır alev alev yandı

7 saat önce

Hakkari-Çukurca karayolunda seyir halindeyken aniden alev alan kırtasiye malzemesi tır tamamen yandı.

Kırtasiye malzemesi yüklü tır alev alev yandı, System.String[]

Hakkari- Çukurca karayolunda seyir halindeyken aniden alev alan kırtasiye malzemesi tır tamamen yandı.


Şırnak'tan Hakkari istikametine giren plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kırtasiye malzemesi tır, Hakkari- Çukurca karayolunun 60'ıncı kilometresindeki Köprülü Jandarma Tabur Komutanlığı yakınlarına geldiğinde ön tekeri patladı. Tekerin patlaması üzerine aniden çıkan alevler, kısa sürede tırı sardı. Askeri birlik ve Çukurca Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, tır kullanılmaz hale geldi. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
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