Son Dakika Haberleri: Kırtasiye ürünleri alırken "CE" işaretine dikkat
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Kırtasiye ürünleri alırken "CE" işaretine dikkat

1 saat önce

Okulların açılmasına az bir süre kala Ticaret Bakanlığı tarafından kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetlerinin satıldığı iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Kırtasiye ürünleri alırken
Okulların açılmasına az bir süre kala Ticaret Bakanlığı tarafından kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetlerinin satıldığı iş yerlerinde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşlara özellikle ürünlerin üzerinde

bulunan "CE" işareti hakkında bilgiler verilerek, merdiven altı ürün alınmaması konusunda uyarı yapıldı.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala kırtasiye ve okul kıyafetleri satan iş yerlerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. Türkiye genelinde başlayan denetimlerde sağlığa zararlı ve belirlenen standartlara uygun olmayan ürünleri satan iş yerlerine cezai işlem uygulanıyor. Başakşehir'de kırtasiye ürünleri satan mağazaları denetleyen Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği Denetimi Daire Başkanı Meral Karaaslan, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Karaaslan, vatandaşların kırtasiye alışverişi yaparken merdiven altı ürünler almamaları gerektiğini belirterek, "Tüketicilerimiz kırtasiye alışverişlerinde kesinlikle merdiven altı ürünleri almamalılar. Üretici ithalatçısı ve satış noktaları belli olan ürünleri almalarını tavsiye ediyoruz. Biz 2011 yılından beri denetimleri yapıyoruz. Denetimlerde ilk sonuçlar gerçekten çok kötüydü ama yıldan yıla çok ciddi iyileşmeler oldu. Biz sabahtan itibaren bu kırtasiyeye girdik. Gerçekten baktığımız zaman işaretlemeleri, etiketlemeleri düzgün ürünlere rastladık. O yüzden tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirler" dedi.

"Kırtasiye ürünlerinde CE işareti bulunmalı"

Vatandaşların kırtasiye ürünleri alırken ürünlerin ambalajlarında CE işaretinin bulunmasına dikkat etmeleri gerektiğini belirten Karaaslan, "Ürünlerde CE işaretini tüketicilerimizin aramasını istiyoruz. CE ürünün güvenli olduğunu, üretilirken de bütün standartlara uygun olduğunu gösteren bir işaretleme. Yapıştırıcılarda özellikle CE işaretini öneriyoruz. Müzik aletlerinde de ses düzeyine bakıyoruz. Çünkü belli yükseklikte çıktığı zaman sağlığa zararlı oluyor. Sesin şiddetini laboratuvarlarda ölçüyoruz. O yüzden etiketlerde üreticiye ait bütün bilgiler yer almak zorunda. Vatandaşlarımız ambalajsız ürünler gördüklerinde bunları almamaları gerekiyor. Özellikle boya ürünleri kimyasal bazda ürünler olduğu için bunlarda da içerisinde bir alerjen madde var mıdır, nasıl kullanılmalıdır? Çünkü eldiven veya maske kullanmak gerekebilir. Bütün bu uyarıların olduğu etiketleri vatandaşlarımızın okuması çok önemli. İstanbul dışında 30 ilde Ağustos ayında denetimlere başladık. Hatta gümrük kapılarında çok sıkı denetimler gerçekleştiriyoruz. Orada bir uygunsuzluk görürsek daha yurda girmeden engel oluyoruz" dedi. - İSTANBUL
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:23 Kaynak: İHA
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