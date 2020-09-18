Kırtasiye ve okul alışverişi için test edilmiş ürünler satılıyor - Son Dakika

Yüz yüze eğitimin başlayacak olması kırtasiye ürünlerindeki talebin yoğunlaşmasına neden oldu. CarrefourSA, Avrupa Birliği mevzuatlarına uygun ürünlerin Kalite Güvence Departmanı tarafından incelenip onaylandıktan sonra reyonlarında yer aldığını duyurdu.

CarrefourSA, 2020 – 2021 eğitim ve öğretim yılı çerçevesinde kırtasiye ve okul alışverişi için doğru üretici ile çalışarak müşterilerine doğru ürünü doğru fiyatla sunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "18 – 20 Eylül tarihleri arasında CarrefourSA Kart ile 52 ildeki 663 CarrefourSA marketinden veya online market Carrefoursa.com'dan tek seferde yapacakları 100 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinde 30 TL puan kazanıyor" ifadeleri yer aldı.

2 BİN 500 ÇEŞİT BULUNUYOR

Açıklamanın devamında, "Toplam 2 bin 500 referans kırtasiye çeşidiyle CarrefourSA marketleri ve Carrefoursa.com'da büyük boy 4'lü silgiler 1,75 TL'den, 8'li kurşun kalemler 2,79 TL'den, defterler 2,50 TL'den, kalem kutuları 4,50 TL'den, mataralar 10,90 TL'den, fotokopi kağıdı 12,90 TL'den ve okul çantaları da 25,99 TL'den başlıyor" ifadelerine yer verildi.

AB STANDARTLARINDA GÜVENLİ ÜRÜN

Anaokulundan üniversiteye kadar ihtiyaç duyulan tüm kırtasiye malzemelerinin yanı sıra okul alışverişi kapsamındaki çanta, kıyafet, ayakkabı, eşofman takımları, iç çamaşırı ve hatta öğrenci odasından sarf malzemeye, küçük ev aletlerinden pişirme aparatlarına kadar tüm ürünlerin marketler ve internet adresinden müşterilerin beğenisine sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Risk değerlendirmesine göre belirlenen kırtasiye ürünlerinin Avrupa Birliği mevzuatları doğrultusunda akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen test raporları CarrefourSA Kalite Güvence Departmanı tarafından incelenip onaylandıktan sonra reyonlarda yer almasına izin veriliyor" denildi.

ALO SİPARİŞ UYGULAMASI

CarrefourSA, Alo Sipariş uygulaması çerçevesinde müşterilerine en yakındaki markete telefonla ulaşıp kırtasiye veya okul alışverişi siparişlerini verip gün içinde kapılarına teslim edilmesini sağladığını ve siparişlerin uzman ekip tarafından hazırlandığını açıkladı.

Alışverişlerde taksit seçeneğinin de bulunduğuna yer verilen açıklamada, "Axess, 30 Eylül'e kadar CarrefourSA'larda ve Carrefoursa.com'da tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri ilk alışverişe 25 TL Chip Para kazandırıyor" denildi.