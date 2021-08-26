CarrefourSA 6 bin kırtasiye ürününü öğrencilerle buluşturuyor - Son Dakika

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 2021 – 2022 eğitim ve öğretim yılı çerçevesinde kırtasiye ve okul alışverişi için marketlerinde 2 bin, carrefoursa.com üzerinden de 6 bin kırtasiye ürününü ve 15 bin kitap çeşidini öğrencilerle buluşturduğunu duyurdu.

CarrefourSA, bu yıl kırtasiye ve okul alışverişi çerçevesinde marketlerinde 2 bin, carrefoursa.com üzerinden de 6 bin kırtasiye ürünü ve 15 bin kitap çeşidini müşterileriyle buluşturuyor. CarrefourSA, marketlerinin yanı sıra carrefoursa.com veya CarrefourSA Online Market üzerinden yapılacak kırtasiye ve okul alışverişlerinde Türkiye'nin her yerine kargo hizmetiyle ürünleri ulaştırıyor.

CarrefourSA marketleri ve Carrefoursa.com'da 4'lü silgiler 3,99 liradan, 8'li kurşun kalemler 5,99 liradan, defterler 3,99 liradan, kalem kutuları 5,99 liradan, mataralar 13,5 liradan, fotokopi kağıdı 22,99 liradan ve okul çantaları da 28,99 liradan başlıyor.

"ALIŞVERİŞİN DOĞRUSU KAZANDIRIYOR"

26 Ağustos – 19 Eylül tarihleri arasında, CarrefourSA Kart ile CarrefourSA marketlerinden, carrefoursa.com veya CarrefourSA Online Market Uygulamasından tek seferde yapacakları 300 lira ve üzeri alışverişe 30 lira puan, 500 TL ve üzeri alışverişe 50 lira puan kazanıyor. Bunun yanı sıra 27 – 29 Ağustos tarihleri arasında CarrefourSA Kart ile yapılan her 75 liralık alışverişe 12'li Çantalı Pritt Pastel Boya, 35,99 lira yerine 14 liradan satışa sunulacak.

UNICEF VE TOG'A DESTEK

CarrefourSA marketlerinden veya CarrefourSA.com üzerinden yapılacak her 50 TL ve üzeri okul çantası alışverişinin 1 TL'si "Bu Yük Çocuklara Büyük" mottosuyla UNICEF'in tarımda mevsimlik çocuk işçiliği önlemek için yapılan çalışmalarına destek olarak aktarılacak.

Toplum Gönüllüleri Vakfı iş birliğiyle CarrefourSA marketlerinden veya CarrefourSA.com üzerinden "Her Paket Bir Çocuğa Destek" mottosuyla yapılacak her 50 TL'lik kırtasiye paketi, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

AB STANDARTLARINDA GÜVENLİ ÜRÜN

Anaokulundan üniversiteye kadar ihtiyaç duyulan tüm kırtasiye malzemelerinin yanı sıra okul alışverişi kapsamındaki çanta, kıyafet, ayakkabı, eşofman takımları, iç çamaşırı ve hatta öğrenci odasından sarf malzemeye, küçük ev aletlerinden pişirme aparatlarına kadar tüm ürünler, CarrefourSA'larda ve carrefoursa.com üzerinden müşterilerin beğenisine sunuluyor. Risk değerlendirmesine göre belirlenen kırtasiye ürünlerinin Avrupa Birliği mevzuatları doğrultusunda akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen test raporları CarrefourSA Kalite Güvence Departmanı tarafından incelenip onaylandıktan sonra reyonlarda yer almasına izin veriliyor.