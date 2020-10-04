Kırtasiyeciler, koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor - Son Dakika

Kırtasiyeciler, koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor

- Kırtasiyeciler, koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor Ağrı'da yeni tip koronavirüs pandemisi (Covid-19) nedeniyle okulların uzaktan eğitime dönmesi kırtasiyecilere zor zamanlar yaşatıyor.

- Kırtasiyeciler, koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor

AĞRI - Ağrı'da yeni tip koronavirüs pandemisi (Covid-19) nedeniyle okulların uzaktan eğitime dönmesi kırtasiyecilere zor zamanlar yaşatıyor.

Artan koronavirüs salgını nedeniyle dünyada birçok sektörde işler sekteye uğrarken, bazı iş yerleri kepenklerini indirme noktasına geldi. Koronavirüsten dolayı en çok etkilenen sektörlerin başında da kırtasiyeciler geliyor. Ağrı'da kırtasiye ürünleri satan kırtasiyeci esnafı işlerinde büyük düşüş yaşandığını dile getirdi.

'Birçok kırtasiye firması batmak üzere'

Koronavirüs pandemisinin bütün dünyada en çok etkilediği sektörün kırtasiyeciler olduğunu söyleyen kırtasiyeci Serhat Polat, 'Sezon' olarak nitelendirdikleri dönemde dahi hiç iş yapamadıklarını ifade etti. Polat birçok kırtasiye firmasının batmak üzere olduğunu vurgulayarak, "Koronavirüs dünya genelinde herkesi etkilediği gibi bizi de çok ciddi etkiledi. Hatta en çok bizi etkiledi diye düşünüyorum. Çünkü eğitim sektöründeki durgunluk tamamiyle biz kırtasiyecileri yok edecek kadar kötü duruma soktu. Şu an herhangi bir şekilde iş yapamıyoruz. Herhangi bir şekilde bir sürümümüz yok. Biz normalde şu an 'sezon' diye tabir ettiğimiz bu dönemde iş yapabilirken, turizm sektörü gibi düşünebiliriz aslında. Turizm sektörü de belirli bir dönemde iş yapılıyor. Bizde belli bir dönemde iş yapabiliyorduk. Şu an o dönem bu an ama şu an gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde iş yok. Biz şu anda ciddi manada mağduruz, birçok firma batmak üzere biz de bunların içerisindeyiz. Bundan mütevellitte devletimizden bir yardım bekliyoruz, bir çözüm bekliyoruz." dedi.

Önceki yıllarda okulların açılmasıyla birlikte raflarındaki ürünleri her gün en az 2 yada 3 kere değiştirdiklerini ancak koronavirüs nedeniyle bu sene aynı satışları yapamadıklarını söyleyen bir diğer kırtasiyeci Salih Yaşar, "Eğitim sektörüyle birebir alakalı olduğumuz için, eğitim sektöründe de şu an tatil olmasından dolayı tamamen en büyük etkilenen firma bizleriz, kitapçılar ve kırtasiyecileriz. Bu sektörde kitap ve kırtasiye olduğu için gördüğünüz gibi kimse yok. Kırtasiye olarak sezonda aldığımız ve geçen sene elimizde kalan ürünlerin hiçbirini neredeyse hiç açmadık. Raflarımızda geçen sene ki ürünler ne kalmışsa aynı şekilde duruyor. Biz geçen seneler günlük 2 sefer 3 sefer neredeyse raflarımızı tazelerken şu an sezonun açılması bir ay olmasına rağmen bir sefer bile raflarımızı değiştirmedik. Bu şekilde etkilendik yani. Fiyatlarımız geçen seneki fiyatlardan daha uygundur. Fiyatlarımıza zam gelmedi. Neticede koronavirüs herkesi etkiledi. Milletin, herkesin ekonomik bütçesini düşünmek zorundalar firmalar. O yüzden fiyatlar konusunda değişen bir şey yok." şeklinde konuştu.

Kırtasiyeciler, koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor
Kırtasiyeciler, koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor
Kırtasiyeciler, koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor
Kırtasiyeciler, koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor
Kırtasiyeciler, koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor
Kırtasiyeciler, koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor
Kırtasiyeciler, koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor
Kırtasiyeciler, koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor
Kırtasiyeciler, koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor
Kırtasiyeciler, koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 12:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırtasiyeciler, koronavirüs nedeniyle zor zamanlar geçiriyor - Son Dakika

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