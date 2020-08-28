Kırtasiyeciler yeni eğitim-öğretim dönemine hazır

İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, "Okulların açılmasına az bir süre kaldı, okul alışverişleri bilinen gerekli belgeleri almış kırtasiyelerden yapılmalı. Sağlığımız açısından merdiven altı yerlerde satılan kırtasiye ürünlerinden uzak duralım" dedi.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle uzun süre kapalı kalan okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlaması kararlaştırıldı. Bu durum kırtasiyecilerinde hazırlık dönemine girmesine neden oldu. Kırtasiyeciler, okulların açılış tarihinin yaklaşmasıyla koronavirüse karşı tedbirlerini alıp çalışmalarına başladı. İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe kırtasiyecilerin koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattı. Tekçe, yeni dönemde kırtasiyelerin koronavirüse karşı tüm tedbirleri alarak öğrencileri beklediğini söyledi.

Koronavirüs salgınının kırtasiyecileri olumsuz yönde etkilediğini belirten İstanbul Kırtasiyeciler Odası Başkanı Yavuz Tekçe, "Koronavirüs salgını nedeniyle kırtasiyelerin çoğu mart ayından beri kapalı. Kırtasiyecilerin vergi, kira gibi giderleri birikti. Koronavirüs salgını döneminde kırtasiyelerin çoğu kapalıydı. Bazı kırtasiyeciler kapalı olduğu dönemde okulların açılacağı günü beklerken bazıları da e-ticaret yöntemiyle ürün satışına başladı. Kırtasiyeciler bu tür yeniliklere açık olmalı. Bu zor dönemi hep birlikte atlatacağız" dedi.

"Kırtasiye alışverişlerinizi sağlığınız açısından merdiven altı yerlerden yapmayın"

Sağlıklı ve kaliteli kırtasiye ürünlerini almak için merdiven altı yerlerden uzak durulması gerektiğini de vurgulayan Tekçe, "Kırtasiyelerdeki ürünler sağlığa zararlı değil, kanserojen madde bulunmayan ürünleri satıyoruz. Kırtasiye alışverişlerini merdiven altı diye tabir edilen yerlerden yapmayın. Sağlık açısından kaliteli ürünler almak için kırtasiyeler tercih edilmeli. Şuan kırtasiyelerde tüm hazırlıklar yapıldı. Sosyal mesafe, maske, ateş ölçümü gibi tüm tedbirler alındı, öğrencileri bekliyoruz Mart ayından beri kırtasiyelerin çoğunun kapalı olmasından dolayı ürünler depolarda kaldı. Bu ürünleri geçen sene satılan fiyattan satacağız" ifadelerini kullandı.

Kırtasiyelerde alınan tedbirlerle ilgili konuşan Kırtasiyeci Murat Eraslan ise "Mart ayından beri kırtasiyeciler olarak zor dönemden geçtik. İlerleyen süreçte okulların da açılmasıyla işlerin düzelmesini bekliyoruz. Kırtasiye malzemeleri kırtasiyelerden alınmalı, merdiven altı yerlerden alınmamalı. Kırtasiyelere girişte ateş ölçümü yapıyoruz. Dükkan içinde sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ürünlerin temizliğine dikkat ediyoruz. Kırtasiyeciler olarak tüm tedbirlerimizi aldık, öğrencileri bekliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL