Kırtasiyecilerin çatışmasına 1 tutuklama

Adana'da iki komşu kırtasiyeci arasında sokakta çıkan çatışmada 1'i ağır 4 kişiyi yaraladığı öne sürülen bir zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde 21 Haziran günü meydana geldi. İddiaya göre, iki kırtasiye dükkanında çalışanlar arasında küfürleşme yüzünden olaydan bir gün önce kavga çıktı. Taraflar, araya giren büyükler sayesinde dün barıştı. Ancak bu sabah dükkanı açan kırtasiyeciler yine kavgaya tutuştu. Kavga edenlerden bir grup diğerinin kırtasiye dükkanını basarak tabanca ve tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaralama olayına karışan zanlılardan birinin Sedat T. (32) olduğunu tespit etti. Sedat T. hakkında yakalama kararı çıktı. Yunus ekipleri D-400 karayolunda uygulama yaptığı sırada Sedat T. uygulamaya takıldı. Polisleri görünce kaçan Sedat T. kovalama sonrası yakalandı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. - ADANA