Son dakika haberi... Kırtasiyecilerin silahlı tüfekli kavgası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kırtasiyecilerin silahlı tüfekli kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

21.06.2022 09:53

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kırtasiyecilerin silahlı tüfekli kavgası: 1'i ağır 4 yaralı Adana'da kırtasiyecilerin kavgası cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi Adana'da kırtasiyecilerin kavgasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kırtasiyecilerin silahlı tüfekli kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Adana'da kırtasiyecilerin kavgası cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi

ADANA - Adana'da kırtasiyecilerin kavgasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki kırtasiye dükkanında çalışanlar arasında dün kavga çıktı. Taraflar, araya giren büyükler sayesinde dün barıştı. Ancak bu sabah dükkanı açan kırtasiyeciler yine kavgaya tutuştu. Kavga edenlerden bir grup diğerinin kırtasiye dükkanını basarak tabanca ve tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çalışma arkadaşları yanında vurulan genç kız gözyaşları içinde yaşadığı dehşet anlarını anlatarak, "Dükkana gelip arkadaşlarımızı vurdular. Ben karşı koymaya çalıştım ama olmadı" dedi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Adana'da kırtasiyeciler, sokak ortasında çatıştı: 1'i ağır 4 yaralı Son dakika gündem: Adana'da kırtasiyeciler, sokak ortasında çatıştı: 1'i ağır 4 yaralı Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de silahlı kavga, 1'i ağır 9 yaralı Son dakika haberleri | Büyükçekmece'de silahlı kavga, 1'i ağır 9 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kırtasiyecilerin silahlı tüfekli kavgası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
10:45 Güne yatay seviyede başlayan Dolar/TL 17,33 seviyelerinde işlem görüyor
10:40 Messi'nin yat keyfi kameralara yansıdı! Ünlü futbolcu ve eşinin fit vücudu dikkatlerden kaçmadı
10:37 Şarkıcı Sefo, müzik yasağı başlamadan sahneden indirilince isyan etti: Böyle bir şey olamaz! Ben bu ülkede çok sıkıldım
10:34 Pınar Gültekin'in katiline verilen "haksız tahrik" indirimli 23 yıl hapis cezasına tepkiler sürüyor! Birçok ünlü isim karara isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 11:44:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kırtasiyecilerin silahlı tüfekli kavgası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement