Kırtasiyeler defter kalem değil maske satıyor - Son Dakika

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına iki gün kala, Eminönü'nde her yıl alışılan kalabalık yerini sakinliğe bıraktı. 15 yıldır Eminönü'nde kırtasiye dükkanı işleten Ümit Taşyiğen, "Her yıl buralar burası çok kalabalık olurdu. Bu sene pandemiden dolayı insanlar internetten yapıyor alışverişlerini. Biz de maske satıyoruz yapacak bir şey yok" dedi.

Okullar 21 Eylül Pazartesi açılıyor. Koronavirüs nedeniyle bu yıl 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül'den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek. Koronavirüs kırtasiyecileri de etkiledi. Eminönü Tahtakale bu yıl boş kaldı. Her yıl okul öncesi alışverişin yapıldığı dükkanlar bu yıl sessizliğe büründü. Ailelerin internet alışverişini tercih ettiğini söyleyen esnaf, okullardaki belirsizlik durumunun da piyasayı olumsuz etkilediğini belirtti. Bazı dükkanlar ise kırtasiye malzemesi satamadıkları için çözümü maske satışında buldu.

"MASKEYLE DÜKKAN ÇEVİRİYORUZ"

Kırtasiye esnafının çoğu dükkan girişlerine maske koyarak iş yapmaya çalışıyor. 10 yıldır Tahtakale'de kırtasiyecilik yapan de onlardan yalnızca biri. Aytekin, "Bu sene bir kıpırdama bile yok yani. Şu anda maskeyle dükkan çeviriyoruz. Kırtasiyeci olduğumuza dair hiçbir hareket yok. Geçen sene bu zamanlar hiç boş durmuyorduk. Harıl harıl çalışıyorduk. Bu sene hiçbir şey yok mesela. Maske satıyoruz sadece. Başka hiçbir şey yok yani. Bu kadar hareketsiz kalmazdık biz yani. Şu an maskeyle dükkan çevireceğimize inanıyoruz. Geçen sene tıklım tıklım doluydu ama bu sene bomboş. Biz hazırız müşterileri bekliyoruz ama kimse yok" şeklinde konuştu.

"BU SENE MARKETLER VE İNTERNET BİZİ AĞIR YARALADI"Koronavirüs salgını nedeniyle de artık aileler internet alışverişine yöneliyor. Okulların açılma sürecindeki belirsizlikte bu yıl okul alışverişinin önüne geçti. Geçen seneye kıyasla bu yıl hiç satış ve ödeme yapamadıklarını söyleyen 15 yıllık Tahtakale esnafı Ümit Taşyiğen, "Valla biz hazırız ama kimse gelip alışveriş yapmıyor. Bekliyorlar yani. Çünkü okullar haftada bir gün açılacak. Sadece ana sınıflar ve birinci sınıflar gidecek okula. Diğerleri beklemede. Uzaktan eğitim devam ettiği için herkes beklemede. Her sene çok yoğun olurduk. Bu sene marketler ve internet bizi ağır yaraladı. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Çok yoğunduk geçen seneler. Her yıl okul zamanı buralar ana baba günü olurdu. Ödemelerimizi yapardık ama şu an onları bile yapamayacak durumdayız yani" dedi.