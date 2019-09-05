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Kırtasiyelerde okul alışverişi hareketliliği başladı

43 dakika önce

Van'da yaz tatilinin ardından başlayacak olan eğitim öğretim sezonu öncesi kırtasiyelerde hareketlilik başladı.

Kırtasiyelerde okul alışverişi hareketliliği başladı, System.String[]

Van'da yaz tatilinin ardından başlayacak olan eğitim öğretim sezonu öncesi kırtasiyelerde hareketlilik başladı.


Kentte 3 aylık yaz tatilinin ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Van'da okul ihtiyaçları için kırtasiyelere akın eden veliler, temel ihtiyaçları alarak öğrencilerini eksiksiz bir şekilde okula göndermenin hesabını yapıyor. Kırtasiye malzemesi alan velilere, öğretmenlerin verdiği listeye riayet etmeleri konusunda uyaran kentteki kırtasiyeciler, ucuz ve kalitesiz ürünlerden uzak durulması tavsiyesinde bulundu.


İHA muhabirine konuşan Zafer Yavuzer isimli kırtasiye işletmecisi, yaz tatili sürecinde tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti. Okulların açılmasına doğru hareketliliğin arttığını ifade eden Yavuzer, "Öğretmenler tarafından hazırlanan listeye göre ürünleri veriyoruz. Piyasada son dönemlerde toksik madde içeren ürünlere rastlanmaktadır. Fiyatların düşük olmasından dolayı da bu ürünler daha çok tercih ediliyor. Bizler de daha çok sağlığa zarar vermeyecek ürünler üzerinde çeşitlerimizi oluşturduk. Fiyatlarımız iyi ve müşterilerimiz de bu durumdan oldukça memnundurlar" dedi.


"Öğretmenlerin verdiği listeye dikkat etmelerini istiyorum"


Haydar Ergün isimli bir diğer kırtasiye işletmecisi ise, bütün hazırlıklarını tamamladıklarını ve okulların açılmasını beklediklerini dile getirerek, "Velilerimizin okul alışverişlerini kırtasiyelerden yapmalarını öneriyoruz. Bu konuda lisanslı ürünlere dikkat etsinler. Özellikle lisansı olmayan Çin ürünlerini almasınlar. Öğretmenlerin verdiği listeye dikkat etmelerini istiyorum. Çünkü öğretmenler boşuna bir şey istemezler. Fiyatlarımız geçen yıla oranla yüzde 15-20 civarında fark ediyor. Bu da dolar kurundan kaynaklı bir durumdur" diye konuştu. - VAN

Eylül, Van, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:57 Kaynak: İHA
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