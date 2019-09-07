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Kırtasiyelerde okul telaşı başladı

18 dakika önce

Bilecik'te, "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında okul öncesi ve ilk ve ortaokullarda birinci sınıf öğrencileri okula başlarken, kırtasiyelerde de tatlı bir telaş başladı.

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Bilecik'te, "Okullarda Uyum Haftası Projesi" kapsamında okul öncesi ve ilk ve ortaokullarda birinci sınıf öğrencileri okula başlarken, kırtasiyelerde de tatlı bir telaş başladı.


Okulların açılmasına sayılı saatler kala yoğun bir iş temposuna giren kırtasiyeciler tatlı bir telaş yaşıyorlar. Kırtasiyeciler velilerin ve öğrencilerin taleplerini karşılayabilmek için harıl harıl çalışıyor. Velilere ve öğrencilere kırtasiye malzemelerinin en kalitelisini ve en uygun fiyata sunmaya çalışan kırtasiyeciler ürün yelpazesini geniş tutuyor.


"Gece 24: 00'a kadar açığız"


İşlerinin yoğun olduğunu ve gece 24: 00'da kadar açık olduklarını anlatan Emre Kırtasiye çalışanı Alper Badak, "Geçen sene ile bu sene arasında fiyatlarda pek fark yok. Veliler şimdiden çocukların kırtasiye malzemesi almaya başladı. Okullar Pazartesi günü açılacak ve işlerimiz daha da çok hızlanacak. Bizler velilerin ve öğrencilerin taleplerini yerine getirmek için sabah 08: 00'dan gece yarısı 24: 00'da kadar açığız. Bize gelen öğrenciler kırtasiye malzemesi alırken çok heyecanlı olduklarından dolayı velilerini de telaşa koyuyorlar. Şuan da fazla yoğunluk yok ama birkaç gün sonra kırtasiye malzemesi yetiştiremeyeceğiz" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:06 Kaynak: İHA
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