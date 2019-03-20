Son Dakika Haberleri: Kırteke Çalışmalarını Sürdürüyor

Kırteke Çalışmalarını Sürdürüyor

25 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca ve Büyük köy Mahallelerini ziyaret ederek destek istedi.

Kırteke Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca ve Büyük köy Mahallelerini ziyaret ederek destek istedi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Kırteke, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi gönül belediyeciliği yapacağız, kapı kapı gezerek projelerimizi anlatacağız. Seçimlerde tarih yazacağız" diye konuştu.

Kırteke, daha sonra Akçadağ ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:36 Kaynak: İHA

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