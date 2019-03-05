Son Dakika Haberleri: Kırteke'den 'Sandığa Gidin' Çağrısı

Kırteke'den 'Sandığa Gidin' Çağrısı

1 saat önce

Cumhur İttifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, "Ülkemizin geleceği için seçimler çok önemli, vatandaşlarımızın sandık başına giderek tercihi Cumhur İttifakından yana kullanacaklarını biliyoruz" dediKırteke seçim çalışmaları kapsamında, Akçadağ ilçesine bağlı, Esenli...

Kırteke'den 'Sandığa Gidin' Çağrısı, System.String[]
Cumhur İttifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, "Ülkemizin geleceği için seçimler çok önemli, vatandaşlarımızın sandık başına giderek tercihi Cumhur İttifakından yana kullanacaklarını biliyoruz" dedi

Kırteke seçim çalışmaları kapsamında, Akçadağ ilçesine bağlı, Esenli Mahallesini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. Ziyarete AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Hüseyin Çapa, MHP Akçadağ İlçe Başkanı Kenan Güde, meclis üyeleri ve partililer katıldı. Ziyarette konuşan Cumhur İttifakı Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke "Ülkemizin geleceği için seçimler çok önemli, vatandaşlarımızın sandık başına giderek tercihi Cumhur İttifakından yana kullanacaklarını biliyoruz" dedi.

Başkan Adayı Kırteke, "Her zaman olduğu gibi yine tüm gücümüzü milletimizden alıyoruz. Milletimizin hayır duası ile yeni bir dönemin perdesini aralıyoruz. Bizi miting havasında karşılayan hemşehrilerimize teşekkür ederim. 31 Mart yerel seçimlerinde Akçadağ ilçemiz tarih yazarak Türkiye'ye örnek olacaktır" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:12 Kaynak: İHA

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