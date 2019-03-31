Kırteke Oyunu Akçadağ'da Kullandı
53 dakika önce
AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, oyunu Akçadağ ilçesinde kullandı.
AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, oyunu Akçadağ ilçesinde kullandı.
Doğanlar Mahallesindeki okulda oyunu kullanan Kırkteke, daha sonra kısa bir açıklama yaptı. Kırteke, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, sorunsuz bir seçim geçirilmesini diledi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:36 Kaynak: İHA
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