Son Dakika Haberleri: Kırteke Oyunu Akçadağ'da Kullandı

Kırteke Oyunu Akçadağ'da Kullandı

53 dakika önce

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, oyunu Akçadağ ilçesinde kullandı.

Kırteke Oyunu Akçadağ'da Kullandı, System.String[]
AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, oyunu Akçadağ ilçesinde kullandı.

Doğanlar Mahallesindeki okulda oyunu kullanan Kırkteke, daha sonra kısa bir açıklama yaptı. Kırteke, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, sorunsuz bir seçim geçirilmesini diledi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

Mustafa Kırteke, belediye başkan adayı, AK Parti, Akçadağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül Oyunu Kullandı AK Partili Belediye Başkan Adayı Kaza Geçirdi: 5 Yaralı Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:29:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırteke Oyunu Akçadağ'da Kullandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]