Kırteke Oyunu Akçadağ'da Kullandı

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, oyunu Akçadağ ilçesinde kullandı.

AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke, oyunu Akçadağ ilçesinde kullandı.



Doğanlar Mahallesindeki okulda oyunu kullanan Kırkteke, daha sonra kısa bir açıklama yaptı. Kırteke, seçimlerin hayırlı olmasını temenni ederek, sorunsuz bir seçim geçirilmesini diledi. - MALATYA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı

DSP Şişli Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül Oyunu Kullandı

AK Partili Belediye Başkan Adayı Kaza Geçirdi: 5 Yaralı

Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü