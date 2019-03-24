Son Dakika Haberleri: Kırteke Seçim Çalışmalarına Hız Verdi

Kırteke Seçim Çalışmalarına Hız Verdi

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke Akçadağ ilçesine bağlı Esenbey Polat Uşağı Mahallesini ziyaret etti.

Kırteke Seçim Çalışmalarına Hız Verdi, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke Akçadağ ilçesine bağlı Esenbey Polat Uşağı Mahallesini ziyaret etti.

Ziyarete AK Parti Akçadağ İlçe Başkanı Hüseyin Çapar, meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Vatandaşlar tarafında yoğun ilgi ile karşılanan Kırteke, "İlçemize bağlı olan Esenbey Polat Uşağı mahalle sakinlerimizle bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Seçimler önemli, Akçadağ ilçemiz 31 Mart sabahı sandık başına gidecek ve Cumhur İttifakı Akçadağ'da tarih yazacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere söylediği gibi Gönül belediyeciliği yapacağız Akçadağ ilçemiz için projelerimiz hazır, kapı kapı gezerek, projelerimizi anlatacağız" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 02:32 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, AK Parti, Akçadağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar" Sözü İçin AK Partili Vekilden Özür Geldi İstanbul'da Tarihi Gün! Yüz Binler Yenikapı Miting Alanına Akın Ediyor Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Mitingi İçin Alana Geldi MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 15:52:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırteke Seçim Çalışmalarına Hız Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]