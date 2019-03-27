Son Dakika Haberleri: Kırteke Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Kırteke Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

1 saat önce

Cumhur İttifakı AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke Akçadağ ilçesine bağlı olan Aksüt ve Demirciler Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek destek istedi.

Kırteke Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke Akçadağ ilçesine bağlı olan Aksüt ve Demirciler Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek destek istedi.

Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan "Akçadağ ilçemize hizmet etmek için yola çıktık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere söylediği gibi gönül belediyeciliği yapacağız ve tüm gönülleri kazanacağız. 31 Mart sabahı vatandaşlarımızı sandık başına gidecek ve tarih yazacaklar, bizler kapı kapı gezeceğiz vatandaşlarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını dinleyeceğiz. Akçadağ ilçemiz modern bir ilçe olacak Türkiye'ye örnek olacak" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:23 Kaynak: İHA

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