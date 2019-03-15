Kırteke Tempoyu Arttırdı
1 saat önce
Cumhur İttifakı AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke seçim çalışmalarına hız verdi.
Cumhur İttifakı AK Parti Akçadağ
Belediye Başkan Adayı Mustafa Kırteke
seçim çalışmalarına hız verdi. Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahalle sakinleriyle istişarelerde bulunan Kırteke daha sonra ilçe merkezinde esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
Burada konuşan Kırteke, "Yerel seçimler önemli. Biz ilçemizi daha modern yapmak için yola çıktık. Projelerimiz hazır ilçemizde hizmet gitmemiş tek yer kalmayacak. Akçadağ'da hizmet gitmeyen yer kalmayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan
'ın söylediği gibi gönül belediyeciliği yapacağız ve tüm gönülleri kazanacağız. 31 Mart akşamı Akçadağ ilçemiz sandıkta tarih yazacak. Türkiye
'de örnek ilçe olacak şeklide gece gündüz demeden çalışacağız. Kapı kapı gezerek sıkmadık el bırakmayacağız" dedi.
Kırteke ve beraberindeki heyet daha sonra Akçadağ ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:51 Kaynak: İHA
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