Kırtık Mezarlığı Kurban Bayramına hazır
44 dakika önce
Manisa'da mezarlıklarda bayram öncesi yoğun bir çalışma başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez Kırtık Mezarlığı'ndaki çalışmalarını tamamladı.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:53 Kaynak: İHA
'da mezarlıklarda bayram öncesi yoğun bir çalışma başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, merkez Kırtık Mezarlığı'ndaki çalışmalarını tamamladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, merkez Şehzadeler
ilçesi sınırlarında bulunan Kırtık Mezarlığı'ndaki temizlik, bakım, onarım ve ilaçlama çalışmalarını tamamladı. Kurban Bayramı
öncesinde Manisalıların ebediyete göç eden yakınlarını temiz bir ortamda ziyaret edebilmelerini sağlamak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Mezarlıklar Dairesi Başkanı Cevdet Üstündağ, il genelindeki tüm mezarlıkların Kurban Bayramı'na hazır hale gelmesi için ekiplerin görev başında olduğunu söyledi. Kırtık Mezarlığı'ndaki temizlik çalışmalarının ağaçlarda kireç boyaması ile noktalandığını belirten Üstündağ, tüm Manisalıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti. - MANİSA
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bülent Turan'ın Kaz Dağları açıklamasına tepki gösterdi AB'den Türkiye'deki sığınmacılar için 127 milyon euroluk ek kaynak MİT'ten VIP Yakın Koruma Eğitimi Teknoloji devi Apple kredi kartı çıkarıyor