Kırtık Şantiyesi'nde Kan Bağışı - Son Dakika

Kırtık Şantiyesi'nde Kan Bağışı
14 dakika önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesi'nde görevli personeller, Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde gerçekleştirilen kan bağış kampanyasına katılarak, kan bağışında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:08 Kaynak: Bültenler
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türk Kızılay'ı işbirliğinde düzenlenen kan bağış kampanyası devam ediyor.
Geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan kan bağış kampanyası kapsamında Büyükşehir Belediyesi hizmet binası, Ulaşım Daire Başkanlığı, Şehirlerarası Otobüs Terminali, İtfaiye Daire Başkanlığı'nda gerçekleştirilen kan bağışlarının ardından Kırtık Şantiyesi'nde kan bağışları toplandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Kırtık Şantiyesi'nde görevli personeller de kan bağış kampanyasına yoğun ilgi gösterdi.
Son Dakika Irkçı Yunan milletvekilinden skandal hareket: Türk bayrağını yırttı Son dakika: Irkçı Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasına Türkiye'den ilk tepki Son dakika: Koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan 6 bin kişilik gemide 30 Türk var İBB toplanma alanlarını güncelledi: Mezarlıklar da toplanma alanı oldu