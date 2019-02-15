Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı

- Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'ndan görüntüler Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili TatbikatıKARS - Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin de iştiraki ile Kars'ta icra edilmektedir.

- Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'ndan görüntüler Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı



KARS - Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin de iştiraki ile Kars'ta icra edilmektedir." denildi.

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