Son Dakika Haberleri: Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı

Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı

43 dakika önce

- Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'ndan görüntüler Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili TatbikatıKARS - Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin de iştiraki ile Kars'ta icra edilmektedir.

- Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'ndan görüntüler Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı

KARS - Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin de iştiraki ile Kars'ta icra edilmektedir." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:12 Kaynak: AA

Kars, Genelkurmay Başkanlığı, Güncel
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