Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı
43 dakika önce
- Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'ndan görüntüler Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili TatbikatıKARS - Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin de iştiraki ile Kars'ta icra edilmektedir.
- Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'ndan görüntüler Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı
KARS - Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin de iştiraki ile Kars'ta icra edilmektedir." denildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:12 Kaynak: AA
Konkordatoya Giren Borçlulardan Alacaklara İlişkin Düzenleme
Ünlü Futbolcu 44 Gündür 2,5 Milyon Lirasını Alamıyor
Kars'ta Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi, Herkesi Duygulandırdı
Son Dakika! Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi