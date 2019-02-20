Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı' Devam Ediyor -1
1 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış - 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntüleri paylaşıldı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Kars
'ta gerçekleştirilen 'Kış - 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntüleri paylaşıldı.
TSK, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nca Kars'ta 15 ülkenin katılımıyla devam eden Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı. Görüntüler, "Kış - 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, hava destekli olarak zırhlı birlikler ve komandolarla zorlu kış şartlarında kararlılıkla sürdürülüyor" notuyla Twitter
'dan paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:55 Kaynak: DHA
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