Son Dakika Haberleri: Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı' Devam Ediyor -1

Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı' Devam Ediyor -1

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış - 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntüleri paylaşıldı.

Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı' Devam Ediyor -1, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış - 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntüleri paylaşıldı.

TSK, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nca Kars'ta 15 ülkenin katılımıyla devam eden Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı. Görüntüler, "Kış - 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı, hava destekli olarak zırhlı birlikler ve komandolarla zorlu kış şartlarında kararlılıkla sürdürülüyor" notuyla Twitter'dan paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:55 Kaynak: DHA

TSK, Kars, Güncel
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