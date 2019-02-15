Kış-2019' Tatbikatı Kars'ta Gerçekleştiriliyor
1 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış-2019' tatbikatının görüntülerini paylaştı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'ta gerçekleştirilen 'Kış-2019' tatbikatının görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen tatbikata, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurlar ile 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin katıldığını bildirdi. 4-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikatla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Tatbikatın maksadı; birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırarak ateş ve manevranın senkronizasyonunu geliştirmek, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesini geliştirmek ve beka kabiliyetlerini artırmak, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamaktır."
- Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:02 Kaynak: DHA
Kars'ta Küçük Çocuğun Bayrak Sevgisi, Herkesi Duygulandırdı
Son Dakika! Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı
Mustafa Sandal'ın Sevgilisi Melis Sütşurup'tan Aşk Dolu Paylaşım Geldi
Bayram İkramiyeleri ve Bakım Desteğiyle Emekliler Çifte Kazanç Sağlayacak