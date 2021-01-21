Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "askeri kayakçılık eğitimi" düzenlendi - Son Dakika

Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "askeri kayakçılık eğitimi" düzenlendi
21.01.2021 18:25
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "askeri kayakçılık eğitimi" düzenlendiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında "askeri kayakçılık eğitimi" düzenlendiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Derin kar ve şiddetli soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından 'KIŞ-2021 Tatbikatı' hazırlıkları kapsamında planlanan Askeri Kayakçılık Eğitimi, 3'üncü Ordu Komutanlığında görevli askeri personelin katılımıyla gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda tatbikata ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
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