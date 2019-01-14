Son Dakika Haberleri: Kış Ayına Özel Fiat 500 Collezione Türkiye'de!

Kış Ayına Özel Fiat 500 Collezione Türkiye'de!

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Otomotiv dünyasının renkli siması Fiat 500, yeni versiyonu “Collezione Winter” ile otomobil ve modaseverlere sürpriz yapmaya devam ediyor. Fiat 500 Collezione’nin sonbahar-kış mevsimlerine özel serisinde yer verilen “Brunello”, gri-bordo çift renk kombinasyonu ilk başta diğer kardeşlerinden farklılaşırken, krom ayrıntılar da ilk nesil Fiat 500’e gönderme yapıyor. Fiat 500 ve 500C modellerinde sınırlı sayıda...The post Kış ayına özel Fiat 500 Collezione Türkiye’de! appeared first on Carmedya.

Kış Ayına Özel Fiat 500 Collezione Türkiye'de!, System.String[]
CARMEDYA.COM - Otomotiv dünyasının renkli siması Fiat 500, yeni versiyonu "Collezione Winter" ile otomobil ve modaseverlere sürpriz yapmaya devam ediyor.

Fiat 500 Collezione'nin sonbahar-kış mevsimlerine özel
serisinde yer verilen "Brunello", gri-bordo çift renk kombinasyonu ilk başta
diğer kardeşlerinden farklılaşırken, krom ayrıntılar da ilk nesil Fiat 500'e
gönderme yapıyor. Fiat 500 ve 500C modellerinde sınırlı sayıda üretilen
Collezione Winter, ülkemizde 1,2 litrelik 69 HP gücündeki tutumlu benzinli
motoruyla, 113 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Fiat 500 Collezione


Kış ayına özel tasarlandı

Geçtiğimiz yıl tüm dünyada 60'ıncı yaşını kutlayan Fiat 500,
Collezione Serisi ile dikkat çekiyor. Sonbahar-kış mevsimleri için özel olarak
tasarlanan Collezione Winter, Brunello adındaki bordo-koyu gri çift renk
kombinasyonu ile diğer kardeşlerinden ayrışıyor. Füme-koyu altın rengi mat 16
inçlik alüminyum jantları ve ön tamponda yer verilen krom ayrıntılarıyla dikkat
çeken 500 Collezione Winter'ın iç mekanındaki farklılıklar da ayrıca dikkat
çekiyor.

Fiat 500 Collezione


İçeride de kış mevsimi hakim

Koltuklarda ve kokpitte de bordo-gri çizgilerle süslenen 500
Collezione Winter'ın bagaj kapağında ve paspaslarında "Collezione" imzası ön
plana çıkıyor. 500 Collezione Winter ayrıca sınıfının en büyüğü olan 7 inç
ebatlarındaki TFT Uconnect ekranı ile rakiplerinden ayrışıyor. Fiat 500'ün özel
serisi "Collezione Winter", 113 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla ülkemiz
yollarıyla buluşuyor.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:35 

Türkiye, Fiat, Collezione, Otomobil
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