Kış Ayına Özel Fiat 500 Collezione Türkiye'de!

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Fiat
500, yeni versiyonu "
Collezione
Winter" ile otomobil ve modaseverlere sürpriz yapmaya devam ediyor.
Fiat 500 Collezione'nin sonbahar-kış mevsimlerine özel
serisinde yer verilen "Brunello", gri-bordo çift renk kombinasyonu ilk başta
diğer kardeşlerinden farklılaşırken, krom ayrıntılar da ilk nesil Fiat 500'e
gönderme yapıyor. Fiat 500 ve 500C modellerinde sınırlı sayıda üretilen
Collezione Winter, ülkemizde 1,2 litrelik 69
HP
gücündeki tutumlu benzinli
motoruyla, 113 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Fiat 500 Collezione
Kış ayına özel tasarlandı
Geçtiğimiz yıl tüm dünyada 60'ıncı yaşını kutlayan Fiat 500,
Collezione Serisi ile dikkat çekiyor. Sonbahar-kış mevsimleri için özel olarak
tasarlanan Collezione Winter, Brunello adındaki bordo-koyu gri çift renk
kombinasyonu ile diğer kardeşlerinden ayrışıyor. Füme-koyu altın rengi mat 16
inçlik alüminyum jantları ve ön tamponda yer verilen krom ayrıntılarıyla dikkat
çeken 500 Collezione Winter'ın iç mekanındaki farklılıklar da ayrıca dikkat
çekiyor.
Fiat 500 Collezione
İçeride de kış mevsimi hakim
Koltuklarda ve kokpitte de bordo-gri çizgilerle süslenen 500
Collezione Winter'ın bagaj kapağında ve paspaslarında "Collezione" imzası ön
plana çıkıyor. 500 Collezione Winter ayrıca sınıfının en büyüğü olan 7 inç
ebatlarındaki TFT Uconnect ekranı ile rakiplerinden ayrışıyor. Fiat 500'ün özel
serisi "Collezione Winter", 113 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla ülkemiz
yollarıyla buluşuyor.
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Türkiye
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