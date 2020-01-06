Kış ayında açan gül şaşırttı - Son Dakika

Kış ayında açan gül şaşırttı
6 saat önce
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan bir otel bahçesinde kış ayında açan gül görenleri şaşırttı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:51 Kaynak: İHA
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan bir otel bahçesinde kış ayında açan gül görenleri şaşırttı.
Ortahisar beldesinde bir otelin bahçesinde bulunan güllerin soğuk havalara rağmen açması şaşırtıyor. Kış mevsiminde güllerin açtığını gören otel müşterileri soğuk ve karlı havada açmaya başlayan gülleri şaşkınlıkla izliyor. - NEVŞEHİR
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