Kış ayında açan gül şaşırttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kış ayında açan gül şaşırttı - Son Dakika

Kış ayında açan gül şaşırttı

6 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan bir otel bahçesinde kış ayında açan gül görenleri şaşırttı.

Kış ayında açan gül şaşırttı, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde bulunan bir otel bahçesinde kış ayında açan gül görenleri şaşırttı.


Ortahisar beldesinde bir otelin bahçesinde bulunan güllerin soğuk havalara rağmen açması şaşırtıyor. Kış mevsiminde güllerin açtığını gören otel müşterileri soğuk ve karlı havada açmaya başlayan gülleri şaşkınlıkla izliyor. - NEVŞEHİR

Ortahisar, Nevşehir, Ürgüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:51 Kaynak: İHA
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