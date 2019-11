Kış ayında çilek hasadı sürüyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kış ayları gelmesine rağmen çilek hasadı devam ediyor. Yılın yarısından fazla süre ürün veren albion (yediveren) cinsi çilek üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Yılın 7 ayında çilek hasadının yapılabildiği, ilçeye bağlı Huzurlu yaylası, Tandır, Köklü ve İdilli Mahalleleri'nde organik çilek hasadı devam ediyor. Mayıs ayında başlayıp, aralık ayına kadar hasadı süren 100 dekarlık alanda 350 ton rekolteye ulaşılması bekleniliyor. Tarlada hasadı yapılan çilekler 1 kiloluk kaplarda perakende olarak İskenderun başta olmak üzere çevre il ve ilçelere kilosu 7 ile 10 lira arasında satılıyor. Günlüğü 60 liraya çalışan genç kızlar ve kadın işçiler tarafından toplanan çilek tadı ve lezzetinin yanında rahat pazar bulmasıyla da üreticisini sevindiriyor. Çileğin mayıs ayında başlanan hasadı ise aralık ayına kadar yapılıyor.

'TALEBE YETİŞEMİYORUZ'

İdilli Mahallesi'nde çilek üreten Bülent Yakar talebin fazla olduğunu ve siparişlere yetişmekte zorluk yaşadıklarını belirterek, Kırmızı elmas olarak adlandırılan çileğimiz albion (yediveren) çilek cinsidir. Çileğimizin en büyük özelliği hiçbir zirai ilaç kullanmadığımız için yüzde yüz doğal olmasıdır. Mayıs ayında ilk ürün vermeye başlayan çileğimiz havalara bağlı olarak ekim, kasım ve aralık ayına kadar her on günlük ve on beş günlük süreçte kendini yenileyebilen muhteşem bir bitkidir. Ürün hasadının ardında, 'Sattım' 'Satamadım' ya da 'Pazar bulabilir miyim' diye bir derdiniz yok. Tat ve lezzetini tadanlar zaten sürekli sipariş veriyor. Peşin para ile satıyoruz dedi.