Kış ayında hayvanlara 70 ton yem bırakıldı - Son Dakika

Kış ayında hayvanlara 70 ton yem bırakıldı

TEKİRDAĞ Soğuk geçen kış sezonunda yüksek kesimlerdeki yaban hayatına 70 ton bırakılarak, yaban hayatı popülasyonunun devamı sağlandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce sorumluluk bölgelerindeki başta İstanbul olmak üzere, Trakya'daki iller, Sakarya ve Kocaeli'de yaban hayatının aç kalmaması ve doğadaki canlı popülasyonunun korunması için yüksek kesimlerde geniş çaplı yemleme çalışması başlatmıştı.

Sezon boyunca 70 ton yem bırakıldı

Bölgeye bağlı illerdeki ekiplerce yapışan çalışmalarda, Sakarya'da 12 bin 900, Kocaeli'de 26 bin, Tekirdağ'da 9 bin 800, Kırklareli'de 4 bin 370, İstanbul'da 15 bin 600, Edirne'de bin 600, toplam 70 bin 270 kilogram ot, saman, mısır, yem yaban hayvanı geçiş güzergahına yaban hayatını desteklemek amacıyla bırakıldı.

Bırakılan yemleri tüketen hayvanların o anları ise zaman zaman kurulu fotokpanlara yansımıştı.