Son Dakika Haberleri: Kış Ayında Sokak Hayvanlarını Unutmadılar

Kış Ayında Sokak Hayvanlarını Unutmadılar

1 saat önce

Edirne Belediyesi ekiplerince sokak hayvanları için kentin çeşitli yerlerine yiyecek bırakıldı.

Kış Ayında Sokak Hayvanlarını Unutmadılar, System.String[]
Edirne Belediyesi ekiplerince sokak hayvanları için kentin çeşitli yerlerine yiyecek bırakıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde açlık problemi yaşamamaları için mücadele eden ekipler, kentin muhtelif yerlerine yiyecek bırakmaya devam ediyor.

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar altında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarının aç kalmaması ve yaşamlarını sürdürebilmesi için şehrin belli bölgelerindeki parklara, bahçelere, boş arazilere ve eski çöplük alanına yiyecek bırakarak, hayvanların beslenmesine yardımcı oldu.

Özellikle kar yağışının olduğu günlerde sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta daha çok zorlandıklarını ifade eden yetkililer, vatandaşları da duyarlı olmaya davet ederek, uygun yerlere yiyecek bırakıp sokak hayvanlarına yardımcı olabileceklerini kaydettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 05:00 Kaynak: AA

Edirne Belediyesi, Güncel
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