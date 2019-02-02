Son Dakika Haberleri: Kış Ayında Yediği Dondurmadan Zehirlendi

Kış Ayında Yediği Dondurmadan Zehirlendi

1 saat önce

Eskişehir'de bir şahıs, yediği tarihi geçmiş dondurmadan zehirlenerek hastanelik oldu.

Kış Ayında Yediği Dondurmadan Zehirlendi, System.String[]
Eskişehir'de bir şahıs, yediği tarihi geçmiş dondurmadan zehirlenerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, olay Kumlubel Mahallesi Toplum Sokak üzerinde bulunan bir sitede yaşayan Z.İ. (61) isimli şahıs, son kullanma tarihi geçmiş dondurmayı yedi. Bir süre sonra rahatsızlandığını hisseden Z.İ., kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alındı. Zehirlendiği belirlenen şahısla ilgili soruşturma devam devam ediyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:22 Kaynak: İHA

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