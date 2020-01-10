Kış ayının sıcak geçmesi boz ayıların uykusunu kaçırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kış ayının sıcak geçmesi boz ayıların uykusunu kaçırdı - Son Dakika

Kış ayının sıcak geçmesi boz ayıların uykusunu kaçırdı

7 saat önce

Bursa Hayvanat Bahçesinde bulunan boz ayılar, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kış uykusuna yatmadı.

Kış ayının sıcak geçmesi boz ayıların uykusunu kaçırdı, System.String[]

Bursa Hayvanat Bahçesinde bulunan boz ayılar, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kış uykusuna yatmadı. Ayıların yere gömülen balıkları elleriyle koymuş gibi bulmaları herkesi şaşırttı.


Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğinin üyesi olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde kar yağışının gecikmesi hayvanların kimyasını etkiledi. Boz ayıların kasım ve nisan ayları arasında kış uykusuna yatması gerekirken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ayıların uykusunu kaçırdı. Uyumak ile uyumamak arasında kararsız kalan ayılar bakıcıların attığı yiyecekleri ise afiyetle yemeyi ihmal etmiyor. Ayıların kış uykusuna yatmadığını gören vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı. Ziyaretçiler, toprağın altına gizlenen balıkları elleriyle koymuş gibi bulan ayıları ağızları açık izledi. - BURSA

Hayvanat Bahçesi, Avrupa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Koç: Comolli'yi Twitter açtığı için uyaracağım
Kalbinden bıçaklanmış bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi öldürmüş Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi

Son Dakika Haberleri
16:38 Ümraniye'de silahlı kavga - Son Dakika
16:38 Bolu'da, MÜSİAD yönetiminden istifa - Son Dakika
16:38 Pepee'nin yaratıcısından yeni proje: 'ebeveyn kanalı' - Son Dakika
16:38 Samsun elma yüklü tır devrildi, sürücüsü 'yapacak bir şey yok' dedi - Son Dakika
16:33 Anadolu Üniversitesinin hayvan barınaklarına tebrik - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika
13:58 Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 16:40:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kış ayının sıcak geçmesi boz ayıların uykusunu kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]