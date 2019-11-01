Son Dakika Haberleri: Kış ayları öncesi yol iyileştirmeleri devam ediyor
Son Dakika Güncel Kış ayları öncesi yol iyileştirmeleri devam ediyor

Kış ayları öncesi yol iyileştirmeleri devam ediyor

6 saat önce

Düzce Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.

Kış ayları öncesi yol iyileştirmeleri devam ediyor, System.String[]

Düzce Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmalarına hız verdi.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle yollarında yol bakımı, yol açımı ve reglaj çalışmaları yapıyor. Mahalle yollarının iyileştirilmesi için sezon başında kapsamlı bir çalışma başlatan Düzce Belediyesi; Körpeşler mahallesinde yeni açılacak olan sokağın reglaj çalışmalarına başladı.


Düzce Belediyesi Fen İşlerine Bağlı ekipler, bir taraftan asfaltlama çalışmaları devam ederken diğer taraftan da yol bakım ve onarım çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyleyerek, çalışma programına dahil edilen diğer mahallelerde de benzer çalışma yürütmeyi planladıklarını belirtti. - DÜZCE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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