Kış Aylarında Bebeklerde Görülen Sağlık Sorunlarına Dikkat

Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, mevcut hava şartlarının bebek ve çocuklar için pek çok hastalık riski barındırdığını ifade ederek, "Bugünlerde toplu, kalabalık, kapalı ve sigara içilen ortamlardan mümkün mertebe uzak durulması, ev...

MUSAB TURAN - Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, mevcut hava şartlarının bebek ve çocuklar için pek çok hastalık riski barındırdığını ifade ederek, "Bugünlerde toplu, kalabalık, kapalı ve sigara içilen ortamlardan mümkün mertebe uzak durulması, ev içi ziyaretlerin sıklığının azaltılması, açık ve temiz havada kısa süreli gezintiler önerilebilir. Evlerin sık havalandırılması, alerji alt zemini olan çocuklar için hipoalerjenik önlemlerin alınması ve koruyucu tedavilerinin aksatılmaması önemli." dedi.



Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebek bakımında yapılan hataların başında, anne adayı veya annenin kulaktan dolma bilgiler veya internet ortamındaki bilgi kirliliğine maruz kalmasının geldiğini belirterek, henüz gebelik döneminde ebeveynlerin doğru ve güvenilir kaynaklara ulaşmasının birçok hatanın önüne geçmeyi sağlayacağını söyledi.



Bebeklerin dünyaya geldikten sonra anne karnındaki güvenli ve sıcak ortamından ayrılarak birçok uyarana maruz kaldığını vurgulayan Türkmen, "Emzirme, bebeğin dış dünyaya adaptasyon sürecinde anne ve bebek arasındaki güven ve şefkat bağının korunup geliştirilmesi bebek bakımında ilk ve en önemli adımlardır." dedi.



Bebeklerin cildinin son derece hassas olduğunu ifade eden Türkmen, bakım ürünlerini seçerken kimyasal içeriklerden özellikle kaçınmak gerektiğini söyledi.



"Saç kurutma makinesi elektromanyetik dalgalara maruz bırakıyor"



Esma Türkmen, bebeklerin göğüs dokusunda oluşan şişliklerin anneden geçen hormonlara bağlı olduğunu, asla masaj, sıkma ve benzeri şeylerin yapılmaması gerektiğini, bu tür müdahalelerin yapılmasının ciddi problemlere yol açabileceğini vurgulayarak, devamla şunları kaydetti:



"Gözlerde oluşan akıntı ve kızarıklık gibi durumlarda anne sütü damlatmak yerine çocuk hekimine danışılmalıdır. Enfeksiyon ya da gözyaşı kanal tıkanıklığı olabilir ve tedavisi ona göre düzenlenir.

Bebeklerde tırnakların kesilmesi için en uygun zaman tırnakların uzayıp tırnak yatağını geçtiği zamandır. Bebek törpüsü ile keskinliği azaltılır ve kendi yüzünü çizmesine engel olunabilir.





Bebeklerin giyimi ile ilgili hatalar da sıkça görülür. Bebekler için en uygun ısı 22-23 derece, nem oranı yüzde 40-60 arası olup vaktinde doğan bir bebek, annesinin giyiminden bir kat fazlasını giymelidir. Çok fazla, kat kat giydirmek ter bezleri henüz gelişmemiş bir bebekte ısının çok fazla artmasına, huzursuzluğa ve isilik problemine yol açabilir. Bebeklerde saç kurutma makinesinin kullanımı, bebeğinizin elektromanyetik dalgalara maruz kalmasına yol açabilir. Bu nedenle kullanımı önerilmez. Havlu ile ıslaklığı alınıp oda ısısında kurutulmalıdır."



"Kış mevsiminde birçok çevresel faktör, bebek ve çocuk sağlığını tehdit ediyor"



Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Türkmen, sonbahar ve kış dönemlerinde bebek ve çocuk sağlığını tehdit eden birçok çevresel faktörün; soğuk algınlığı, ağır gribal enfeksiyonlar, sinüzit, farenjit, bronşit, bronşiolit reaktif hava yolu hastalığı, kusma ve ishallerle seyreden gastroenterit ve çocukluk çağı döküntülü hastalıkları gibi vakalarda artışa yol açabildiğini anlattı.



Bebek sahibi ailelerin hekimlerin önerilerini baz alması gerektiğini vurgulayan Türkmen, aşılama programlarına riayet edilmesinin, özellikle ağır seyredebilecek çocukluk çağı hastalıklarından korunmada en önemli önlemlerin başında geldiğini kaydetti.



Mevcut hava şartlarının bebek ve çocuklar için pek çok hastalık riski barındırdığına işaret eden Türkmen, şu değerlendirmelerde bulundu:



"İçinde bulunduğumuz bugünlerde toplu, kalabalık, kapalı ve sigara içilen ortamlardan mümkün mertebe uzak durulması, ev içi ziyaretlerin sıklığının azaltılması, açık ve temiz havada kısa süreli gezintiler önerilebilir. Evlerin sık havalandırılması, alerji alt zemini olan çocuklar için hipoalerjenik önlemlerin alınması ve koruyucu tedavilerinin aksatılmaması önemlidir. En önemli önlemlerin başında yer alan el yıkama, her türlü enfeksiyon geçişinde çok önemli bir bariyerdir. Bebeklik döneminde anne sütü, ilk 6 ayda enfeksiyonlardan korunmada çok önemli bir yere sahiptir. Anneden geçen antikorlar bebeği uzun süreli korur. Hekimin önerisi doğrultusunda probiyotikler b glucan ve propolis destekleri, bağışıklık sisteminin desteklenmesinde hastalıkların önlenmesi ve korunmasında yer almaktadır.



Ev içi ve okul içi temasların ve bulaşmaların önüne geçmede hasta bireyin tedavisinin hekimce düzenlenmesi, sık el yıkama ve mümkün mertebe izole olmak bulaşma riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Ateşin çıkması durumunda en az 72 saat ateş kontrolü yapılarak izlenmeli, ateşin düşmediği hallerde hekime başvurulmalıdır. Hekim önerisi olmadan ve kontrolsüzce antibiyotik kullanımından kaçınılması da bir diğer önemli husustur."

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