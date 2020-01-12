"Kış aylarında cildimize dikkat" - Son Dakika
Son Dakika Magazin 'Kış aylarında cildimize dikkat' - Son Dakika Magazin

"Kış aylarında cildimize dikkat"

6 saat önce

Cilt bakımı kış aylarında nasıl olmalı, nelere dikkat edilmelidir?

Cilt bakımı kış aylarında nasıl olmalı, nelere dikkat edilmelidir? Polat kışın cilt bakımıyla ilgili şu bilgileri aktardı;


Kış aylarında soğuyan havaya karşın, deri, vücut ısısının azalmaması için kan dolaşımını azaltır, ter ve yağ bezlerimiz daha yavaş çalışır. Kan dolaşımı yavaşladığında, cildin gereksinim duyduğu antioksidanları ve besleyici maddeleri alması zorlaşır. Bu da yetmez, cilt kuruluğu başlar. O da yetmez, cilt yağ kaybetmeye başlar. Cildin hassaslaşmasına, dış etkilere karşı kendisini koruyamamasına yol açar ve kaşınmaya, kızarmaya, renk değiştirmeye başlar. Lipid bariyeri dediğimiz koruyucu tabaka incelir. Cildin esnekliği azalır. Çatlamalar, pullanmalar görülür Belirtilen etkileri gösteren cildin erken yaşlanmaması için hiç bir sebep kalmamıştır.


Sık sık duş alın


Kışın cilt bakımı yapmak istiyorsanız vücudunuzun kuru olmadığından emin olmalısınız. Eğer kuru bir cildiniz varsa tonik ve alkol içeren diğer ürünlerden kaçınmalısınız. Sıcak su ile sık sık duş almalısınız ve duştan sonra da nemlendirici kullanmalısınız. Ayrıca kış aylarında duş jeli yerine duş yağı kullanabilirsiniz.


Vitaminlere önem verin


Vücut direncimizi artıracak vitamin ve minerallere en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönem kış ayları. Bu dönemde çinko, selenyum ve E, C, A vitaminlerine bolca takviye yapmamız gerekiyor.


Nemlendirici krem kullanın


Soğuk havalarda cildiniz kuruyabilir, doğru kullanılan bir nemlendirici cildi bu etkilerden korur.


Kış aylarında da güneş koruyucu kullanın:


Soğuk cildi kurutur, nemini alır, elastik liflerin kaybına kadar giden zararları vardır. Lekelerden ve yaşlanmadan korunmak için güneş koruyucuları sadece yazın değil kışın da kullanılmalı. Bunları seçerken kimyasal filtrelere ilave olarak fiziksel filtre de olmasına dikkat edilmelidir.


Peeling yapın


Kış aylarında cilt bakımı yapmanın zamanlama olarak oldukça makul olduğunu bilmekteyiz. Sağlıklı ve diri bil cilde sahip olmak için ölü hücrelerinizden kurtulmanız gerekiyor. Cildinize uygun peeling yöntemlerini belirleyerek kış aylarında iyi bir cilt bakımı yapabilir veya yaptırabilirsiniz. Kış mevsimi, cilt bakımı ve kimyasal soyucu tedaviler için en uygun zamandır. Leke, sivilce izi gibi sorunlarınız için geç kalmadan cildinize uygun protokollere başlamanız zaman kaybınızı önleyecektir. Kozmetik amaçlı anti-aging (yaşlanma karşıtı) tedaviler için tam zamanı 'şeklinde konuştu'.

Cilt Bakımı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 04:37 
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