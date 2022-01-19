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Kış aylarında çocuklarda bronşite dikkat - Son Dakika

Kış aylarında çocuklarda bronşite dikkat

19.01.2022 11:40
Kış aylarında çocuklarda bronşite dikkat

Hava sıcaklığındaki ani değişikliklerin, hava kirliliğinin, soğuk ve kuru havanın akut bronşite zemin hazırladığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sağra, "Zayıf bünyeli oldukları için bebeklerde ve çocuklarda bronşit daha tehlikeli seyredebilmektedir.

Hava sıcaklığındaki ani değişikliklerin, hava kirliliğinin, soğuk ve kuru havanın akut bronşite zemin hazırladığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sağra, "Zayıf bünyeli oldukları için bebeklerde ve çocuklarda bronşit daha tehlikeli seyredebilmektedir. Bu yüzden bebekleri ve çocukları bronşite karşı korumaya özen göstermek gerekir" dedi.

Kış aylarında geçirdikleri solunum yolu enfeksiyonlarından sonra öksürmeye ve balgam çıkarmaya başlayan pek çok insanın ortak sorununun bronşit olduğunu dile getiren Medical Park Ordu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sağra, bronşit hastalığı hakkında uyarılarda bulundu.

"ÇOCUKLARDA TEHLİKELİ OLABİLİR"

Bronşitin, akut bronşit ve kronik bronşit olarak iki gruba ayrıldığını söyleyen Uzm. Dr. Mehmet Sağra, "Zayıf bünyeli oldukları için bebeklerde ve çocuklarda bronşit daha tehlikeli seyredebilmektedir. Bu yüzden bebekleri ve çocukları bronşite karşı korumaya özen göstermek gerekir" diye konuştu.

"İSTİRAHAT VE C VİTAMİNİ İHMAL EDİLMEMELİ"

Sık karşılaşılan bir hastalık olan akut bronşitin, virüsler ya da hava yollarını tahriş edici maddeler nedeniyle oluştuğunu, çoğunlukla hafif seyreden ve uygun tedavi ile tamamen geçebilen bir iltihaplanma olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Mehmet Sağra, akut bronşitin belirtileri ve tedavi yöntemleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Akut bronşit sıradan bir mevsim hastalığı olarak kabul edilebilir. Burun akıntısı, fenalık hissi, titreme, hafif ateş, kas ağrısı, boğaz ağrısı, başlangıçta kuru öksürük ve daha sonraları balgam çıkarma gibi belirtileri vardır. Normal seyrinde bir hafta içinde tamamen düzelir ama küçük bebekler, ileri yaştakiler, KOAH ve kalp hastaları için tehlikeli komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Evde yatak istirahati, soğuktan korunma, sıcak ıhlamur, açık çay, süt ve çorbadan meydana gelen bir beslenme uygulanır. C vitamini bakımından zengin olan meyveler yenmelidir. Ayrıca C vitamini almak faydalıdır. Kesinlikle sigara içilmemeli, hava kirliliği ve deodorant gibi tahriş edici maddelerden uzak durulmalıdır. Ateş düşürücü ve öksürük kesici ilaçlar, antibiyotikler mutlaka bir doktor nezaretinde alınmalıdır. Bu ilaçlar bilinçsizce kullanılmamalıdır."

"AĞIR SOLUNUM YOLU YETMEZLİĞİNE YOL AÇABİLİR"

Kronik bronşitin sinsice ve yavaş yavaş ilerlediğini, aylarca hatta yıllarca devam edebildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Mehmet Sağra, "Kronik bronşit ilerleyen zamanlarda ağır solunum yetmezliğine yol açabilir. Uzun süreden beri devam eden öksürük ve fazla miktarda balgam çıkarmakla ortaya çıkar. Özellikle geceleri hasta öksürükten uyuyamaz ya da uykusundan sık sık öksürükle uyanır hale gelir. Balgam genellikle sabahları çıkar ve genel olarak ateş yoktur. Ateş olsa bile çok hafif seyreder. Hasta çok çabuk yorulur ve nefes almakta zorlanır. Solunum zorlaşır ve solunum sorunları ön plandadır. Nefes darlığı, fiziksel güç harcama durumunda hastanın hareketlerini kısıtlayacak ölçüde artabilir" ifadelerini kullandı.

"BAŞ DÜŞMANI SİGARA"

Kronik bronşitin en önemli nedeninin sigara olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Mehmet Sağra, "Aşırı ve uzun yıllardır sigara kullanılması etkisiyle akciğerlerin büyük bir bölümü görevini yerine getiremez hale gelir. Hava kirliliği de kronik bronşitin nedenlerinden biridir. Kronik bronşitin tedavisinin başlangıcında akut bronşit tedavisinde kullanılan ilaçlar kullanılır. Hastalığın tedavi olmasında en önemli etken sigaranın bırakılmasıdır. Ciddi derecede zarar gören akciğere kirli ve zararlı hava değil, temiz hava girmelidir. Kronik bronşit uzun tedavi süreci gerektiren bir hastalıktır. Hasta doktor tarafından hastanede veya uzaktan tedavi edilebilir" diyerek sözlerini noktaladı.

(Metin Akyürek/İHA)

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Bronşit, Sigara, Ordu, Akut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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