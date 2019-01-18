Son Dakika Haberleri: Kış Aylarında Kalp Krizi Vakaları Yüzde 30 Artıyor

Kış Aylarında Kalp Krizi Vakaları Yüzde 30 Artıyor

1 saat önce

Kış aylarında kalp krizi vakaları yüzde 30 artıyorBURSA - Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayhan Müdüroğlu, soğuk kış aylarında kalp krizi vakalarının yüzde 30 arttığını söyledi.

Kış aylarında kalp krizi vakaları yüzde 30 artıyor

BURSA - Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayhan Müdüroğlu, soğuk kış aylarında kalp krizi vakalarının yüzde 30 arttığını söyledi.
Normal vücut ısısının 36-37 derece civarında olduğunu belirten Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayhan Müdüroğlu, bu ısının 35 derecelere inmesine hipotermi dendiğini söyledi. Müdüroğlu, "Ortam ısısının 10 derecenin altına indiği durumlarda ise hipotermi riski artıyor. Bu riski artıran pek çok sebep vardır. Zatüre, böbrek yetmezliği ve benzeri hastalıkları olanlarda ise hipotermi riski daha yüksektir. Isının yüzde 30'u baş-boyun bölgesinden kaybedilmektedir. Bunun için baş-boyun bölgesi iyi korunması gerekmektedir" dedi.
Isı kaybedildiğinde vücutta bir takım değişiklikler oluştuğuna değinen Müdüroğlu, "Bununla birlikte stres hormonları da artmaya başlar. Artan stres hormonları da nabzın hızlanmasına ve tansiyonun yükselmesine sebep olur. Bunlarda kalbin iş yükünün artmasıyla oksijen ve besinlerin daha çabuk tükenmesine yol açar. Soğukla birlikte damarların kasılması, stres hormonlarının artması ve kanın akışının azalması kalp krizi riskini tetikler" şeklinde konuştu.
Kalp krizinin sebebi, vücuda oksijen ve besin sunumunun azalması veya ihtiyacın artmasına bağlı olduğunu belirten Müdüroğlu, "Soğuk havalar, bu dengeyi dahada bozmaktadır. Bunun gibi sebeplerden dolayı da yüzde 30 kalp krizi rahatsızlıkları kış aylarında artmaktadır. Soğuk havalarda, bere, kaşkol, eldiven giyilmeli, tek kat kazak yerine ise kat kat ince kıyafetlerin tercih edilmeli. Kat kat giyindiğimiz de içeride biriken hava dışarı çıkmaz iken, dışarıdan gelen soğuk havayı da engellemektedir. Yağmurluk ve rüzgarlık kullanılması önemlidir" diye uyarıda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

Yıldırım, Kalp Krizi, Sağlık
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