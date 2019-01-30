Kış Aylarında Köy Evlerinin Vazgeçilmezi: Kuzine Soba

Anadolu'nun zorlu kış şartlarının hakim olduğu yerleşim birimlerinde kuzine sobalar vatandaş vazgeçilmezi oluyor.
Yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle köylüler, aldıkları önlem ve kullandıkları gereçlerle rahat etmeye çalıyor. Yazın yakacak stoku yapan köy halkı, tercih ettiği kuzine sobayla başka ihtiyaçlarını da gideriyor. Fırın kısmı ile birçok ihtiyaca cevap veren kuzine sobalarda ekmek ve yemek pişiren, su ısıtan, çamaşır kurutan aileler, bu sayede giderini azaltıyor.
Kuzine soba, uzun kış gecelerinde üzerinde demlenen çay, kavrulan kabak çekirdeği ve kestane kebabıyla etrafında toplananların muhabbetini ısıtıyor. Elazığ
'ın Palu
ilçesine bağlı Güllüce
Köy Muhtarı Cafer Cirit AA muhabirine, kar düşünce zorlu günlerin başladığı köyde kar nedeniyle yolun ulaşıma kapanması dolayısıyla büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.
Hayvanlarını ahırlarda tutmak zorunda oldukları için zaman zaman da yem sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Cirit, "Kış şartlarında kuzine sobası olmazsa olmazımızdır. Üzerinde yemeğimizi, ekmeğimizi pişiriyoruz, çayımızı demliyoruz. Onun için kolay kolay tüp de kullanmıyoruz. Hem ısınma hem de yemek konusunda çok iyi." diye konuştu.
"Kaloriferimiz, fırınımız, ocağımız"
Aynı köyde 26 yıl koruculuk yaptıktan sonra emekli olup hayvancılık ile geçimini sağlayan 52 yaşındaki Enver Cirit de, kış şartlarının zorluklarını ve yaşadıkları kar esaretini anlattı.
Cirit, kışın zorlu şartlarının yaklaşık 5 ay sürdüğünü işaret ederek, şunları kaydetti:
"Sonbaharda kışlık odununu hazırlayacaksın, erzakını dolduracaksın. Hayvanların için saman ve yem alacaksın. Kar
yağdığı sene bu sıkıntı 5 ay kadar sürüyor. Evde kullandığımız bu kuzine sobalar kaloriferimiz, fırınımız ve ocağımız. Ekmeğimizi, yemeğimizi, patatesleri fırınına atıp pişiriyoruz. Bu memlekete kar yağmaya devam ettikçe bu kuzine sobalarını kullanacağız."