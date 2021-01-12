Kış aylarında radyatörlere dikkat! - Son Dakika

Otomobillere güç veren içten yanmalı motorların soğutma sistemlerindeki arızalar, ihmaller sonucunda yüksek maliyetli tamiratlara sebep oluyor.

RS Servis, verimli ve sağlıklı bir motor için uygun sıcaklık ortamını sağlayan soğutma sisteminde oluşabilecek problemler nedeniyle aşırı ısınma ve hararetin, anormal genleşme ve parçaların birbirine yapışmasına sebep olacağına; çok düşük sıcaklığın ise parçaların aşınmasına, donmasına ve yakıt tüketiminin ciddi oranda artmasına yol açtığına dikkat çekiyor.

Soğutma sisteminin en kritik aktörünün radyatör olduğunu ifade eden RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı "Trafik kazaları sonrasında yanlış onarılan radyatörler, sistemin doğru çalışmasını engelleyerek aracın motoruna zarar verebiliyor. Diğer yandan üreticilerin tavsiye ettiği soğutma sıvıları (antifreeze), motorun donmasını ve de aşırı ısınmasını engelliyor. Üstelik bu sıvılar, sistemin korozyona uğramasının da önüne geçerek koruyucu bir rol üstleniyor. Yanlış, eksilmiş ya da eskimiş soğutma sıvısı, zaman içerisinde hiç ummadığınız bir anda motorun hararet yapmasına veya donmasına, nihayetinde uzun vadede sistemin paslanmasına sebep olarak motor revizyonundan tamamen değişimine kadar gidebilecek yüksek maliyetli onarımlarla karşılaşmanıza yol açar" dedi.

"Soğutma sıvısını haftada bir kontrol edin"

Soğutma sıvısının birçok araç sahibi tarafından çoğunlukla göz ardı edildiğine değinen Ünaldı "Aracınızın sağlıklı çalışması için ülkemiz şartlarında her yıl periyodik olarak soğutma sıvısının değiştirilmesini ve üreticinin tavsiye ettiği sıvıların kullanılmasını şiddetle öneriyoruz. Herhangi bir eksilme veya kaçak riskine karşın haftada bir kez artık modern birçok araçta yer alan soğutma suyu genleşme kabını ve aracın altını kontrol etmekte fayda var. İçinde bulunduğumuz kış günlerinde ihmaller sebebiyle aracınız çalışmayabilir. Ayrıca otomobil sahiplerinin, trafik kazaları sonrasında radyatör ve intercooler kontrol ve onarımlarını, bu konuda uzmanlaşmış noktalarda yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Uzmanlık alanlarımızın başında gelen radyatör onarımında şu anda sektörde lider konumundayız. Hasar onarımı ve mobil parça onarımı hizmetlerimizle birlikte 2009 yılından bu yana yaklaşık olarak her yıl ortalama 30 bin adet radyatörün onarımını gerçekleştiriyoruz. Radyatör peteklerinin kaynak, onarım ve testlerine yönelik servis sektöründeki ihtiyacın büyük bir bölümünü RS Servis karşılıyor. Ayrıca markamız, ODTÜ Onaylı Alüminyum Kaynak Yeterlilik Sertifikası'na sahip tek şirket konumunda" açıklamasında bulundu.