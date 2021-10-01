İSTANBUL-KIŞ AYLARINDA SIKÇA KULLANILIYOR; YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİN FAYDALARI - Son Dakika

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İSTANBUL-KIŞ AYLARINDA SIKÇA KULLANILIYOR; YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİN FAYDALARI

01.10.2021 11:39

Koronavirüs salgını ve havaların soğuması vitamin takviyelerine olan ilgiyi de artırdı.

Koronavirüs salgını ve havaların soğuması vitamin takviyelerine olan ilgiyi de artırdı. Damar içinden verilen glutatyon ve yüksek doz C vitaminin faydalarına dikkat çeken Doç. Dr. Erdal Dilekçi, "Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem vücutta detoks etkisi yapıyor" dedi. Dilekçi, bu tür takviyelerin doktor kontrolü dışında kullanılmaması konusunda uyardı.

Pandeminin etkisiyle bağışıklık sisteminin güçlü olmasının öneminin daha da anlaşıldığını ifade eden Medicana Çamlıca Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Erdal Dilekçi, glutatyon ve yüksek doz C vitamini takviyesi hakkında önemli bilgiler verdi.

"GLUTATYON VÜCUTTAN TOKSİNLERİ ATAN MEKANİZMAYI OLUŞTURUYOR"

Koronavirüs enfeksiyonuyla bağışıklığın gücünü anladıklarını belirten Doç. Dr. Erdal Dilekçi, 'Glutatyon insan vücudunu her hücresinde özellikle hücre içerisindeki yapıların hareketini sağlayan bileşik. Bu toksinlerle ve yaşla birlikte vücutta azalıyor. Bunu özellikle bağışıklığı güçlendirmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda karaciğere destek oluyor. Bu yapay bir madde değil vücutta olan ve gerçekten vücudumuzun her hücresinde olan bileşik. Yaşla, enfeksiyonlarla, doğru beslenilmediği zaman oluşan toksinlerle birlikte azalıyor. Bizim sağlıklı yaşam için gerekli olan şeyimiz bu toksinleri atmak. Glutatyon vücutta en önemli antioksidan, toksinleri atan mekanizmayı oluşturan bileşik. Biz bunun dışardan özellikle güvenilir formda doktor kontrolünde alındığı takdirde faydalarını görüyoruz. Hem bağışıklığı güçlendiriyor hem vücutta detoks etkisi yapıyor. Hem organları hem sistemleri hücresel düzeyden başlayarak yenileyen bir molekülden bahsediyoruz' diye konuştu.

"BAĞ DOKUSU, KASLAR VE CİLT İÇİN KULLANDIĞIMIZ BİR VİTAMİN"

Pandemiyle kulaktan dolma bilgilerle çok ciddi vitamin takviyeleri kullanıldığı uyarısında bulunan Doç. Dr. Erdal Dilekçi, 'Öncelikle şunu söylememiz lazım hiç kimseye aynı vitamin aynı şekilde etki etmeyecektir. Kimin neye ihtiyacı varsa o bileşimde vitamin takviyesi verilebilir. İlla bütün yıl boyunca vitamin kullanacağız diye bir şey yok. Biz düzgün besleniyorsak, hareket ediyorsak bunlar bizim artımız olur. Ancak bağışıklığı güçlü tutmak için ihtiyaç dahilinde ara ara C vitamini almak bağışıklığa iyi gelir. C vitamini bizim bütün bağ dokusu, kaslar ve cilt için kullandığımız bir vitamin. O nedenle C vitamini takviyesi çok çok önemli. Ancak ağızdan alınan tabletlerde günlük 1 gramın üzerinde almak vücutta azalıyor. Bu nedenle özellikle ihtiyacı olanlara, damar yoluyla yüksek doz C vitamini takviyelerini öneriyoruz' ifadelerini kullandı.

'KİŞİNİN BESLENMESİ, UYKUSU VE HAREKETİNE DİKKAT EDİYORUZ'

Vitamin takviyesi öncesi hastayı değerlendirmeye aldıklarını anlatan Doç. Dr. Dilekçi, şöyle devam etti:

"Hastanın gerçekten ihtiyacı olup olmadığına bakıyoruz. Kan tahlillerine bakıp muayenesini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bununla birlikte hastanın ihtiyacı varsa dozunu belirleyerek damar yolundan mutlaka hastane koşullarında C vitamini takviyesini yapıyoruz. Bu hastalarda mutlaka önemsediğim şey ise şu; kişinin beslenmesi ne düzeyde, uykusunu verimli şekilde alabiliyor mu? düzenli hareketi var mı? Biz buradan aşağı yukarı bu hastanın ne kadar ihtiyacı olduğunu gözlemliyor ve ona göre bir takviyede bulunuyoruz. Mevsim değişiklikleriyle birlikte bizim koruma kalkanımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu koruma kalkanını da güçlendirmemin farklı yolları var. Biz bu dönemde hastalara mutlaka damar yolundan C vitamini, glutatyon ile ozon tedavisi öneriyoruz. Bunları hastalara gerek görürsek damar yolundan gerek görürsek ağız yoluyla verebiliyoruz. Beslenmenin düzenlenmesi gerekiyorsa da onu düzenliyoruz."

İSTANBUL-KIŞ AYLARINDA SIKÇA KULLANILIYOR; YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİN FAYDALARI
İSTANBUL-KIŞ AYLARINDA SIKÇA KULLANILIYOR; YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİN FAYDALARI
İSTANBUL-KIŞ AYLARINDA SIKÇA KULLANILIYOR; YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİN FAYDALARI
İSTANBUL-KIŞ AYLARINDA SIKÇA KULLANILIYOR; YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİN FAYDALARI
İSTANBUL-KIŞ AYLARINDA SIKÇA KULLANILIYOR; YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİN FAYDALARI
İSTANBUL-KIŞ AYLARINDA SIKÇA KULLANILIYOR; YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİN FAYDALARI
İSTANBUL-KIŞ AYLARINDA SIKÇA KULLANILIYOR; YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİN FAYDALARI
İSTANBUL-KIŞ AYLARINDA SIKÇA KULLANILIYOR; YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİN FAYDALARI

Koronavirüs, Çamlıca, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KIŞ AYLARINDA SIKÇA KULLANILIYOR; YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİN FAYDALARI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-KIŞ AYLARINDA SIKÇA KULLANILIYOR; YÜKSEK DOZ C VİTAMİNİN FAYDALARI - Son Dakika
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