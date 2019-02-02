Kış Aylarının En Çok Tüketilen Bitkisel Ürünü Ihlamur Oldu
1 saat önce
Kış aylarının en çok tüketilen bitkisel ürünü ıhlamur olduŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kış mevsiminde hastalıklara karşı korunmak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği bitkisel ürün ıhlamur çayı oldu.
Kış aylarının en çok tüketilen bitkisel ürünü ıhlamur oldu
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'da kış mevsiminde hastalıklara karşı korunmak isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği bitkisel ürün ıhlamur çayı oldu.
Soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere astım, damar tıkanıklığı, karın ağrısı, mantar, öksürük, şeker, kalp, damar tıkanıklığı, tansiyon ve böbrek rahatsızlığı gibi hastalıklardan korunmak için vatandaşlar, tıbbi ilaçların yanında bitkisel ürünler de tercih ediyor. Kış mevsiminde vatandaşlar en çok, içerisinde C vitamini ve mineraller taşıyan ve burun tıkanıklığına, boğaz ağrısına, öksürüğe, kalp çarpıntısı ile yüksek tansiyona karşı tavsiye edilen ıhlamuru tercih etti. Genellikle limon suyu ile tüketildiğinde bağışıklık sistemini de güçlendirdiği belirtilen ıhlamur çayı, aktar pazarında en çok satılan bitkisel ürün oldu.
Şanlıurfa'nın tarihi çarşılar bölgesinde yer alan aktar pazarında esnaflar, vatandaşların bitkisel ürünleri 'tamamen hastalıklardan kurtulacağım' diye görmemeleri gerektiğini vurguladı. Alternatif tıp ürünlerinin de satıldığı aktar pazarında esnaf, en çok tüketilen ürünlerin başında ıhlamur çayının geldiğini ve adaçayı, nane-limon, zencefil gibi bitkisel çayların da tercih edildiğini aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:40 Kaynak: İHA
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