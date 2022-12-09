Lif deposu karnabahar kış aylarının favorisi! Faydaları saymakla bitmiyor

Kış aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar da hangi ürünlerin daha çok tüketilmesini merak etmeye başladı. Kış aylarının önde gelen besinleri arasında Domates, salatalık, ıspanak, pazı, semizotu, brokoli, bamya, taze fasulye, kabak, enginar, Brüksel lahanası, soğan, kereviz, lahana, karnabahar, pancar, kırmızı biber, patlıcan, pırasa ve mantar var.
BOL BOL YEŞİLLİK DE ÖNERİLİYOR
Bu besinlerin yanı sıra Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayınlanan rehbere göre vatandaşların bol bol yeşillik tüketmesi de öneriliyor. Kıvırcık, marul, ıceberg, tere, roka, nane, maydanoz vb. salata yeşillikleri bu listenin başında geliyor.
KARNABAHARIN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Yukarıda saydıklarımız arasında fanatikleri kadar antifanatiklerinin de fazla olduğu bir ürün var. O ürün karnabahar. Ancak karnabahar içerdiği yüksek lif sayesinde kan şekerini dengede tutuyor, kansere ve enfeksiyonlara karşı ise vücudu savunuyor.
İŞTE KARNABAHARIN MÜTHİŞ FAYDALARI...
- Kalp hastalıklarına karşı korur
- Karnabahar, içerdiği potasyumla kan basıncını dengeler, antioksidanlar ve anti-inflamatuar etki gösteren etken maddelerle kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
- Kan şekerini dengeler
- Günümüzde diyabet olan kişi sayısı hızla artıyor. Diyabet hastalığına karşı etkili olduğu bilinen karnahabar, tedavi sürecinde de öne çıkan bir sebze. Özellikle yüksek lif içeriği kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.
- Zihni dinlendirir
- Stresli ve yoğun bir çalışma temposuna sahip olanlar için karnabahar vazgeçilmez bir besin. İşte A, C ve B vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir zengini olan bu sebze zihni dinlendirir, sinir sistemini güçlendirir.
- Kansere karşı korur
- Vitamin ve mineral deposu olan bu kış sebzesi, indol-3 karbonal ve sulfaran ile içerdiği birçok antioksidanla vücutta oksidatif stresi azaltarak birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik gösterir.
- Kabızlıkla savaşır
- Yüksek lifli yapısı kronik kabızlıkla savaşmada ilaç gibidir. Bu etkisinden yararlanmak için mutlaka haftada iki, üç kez sofralarda yer bulmalı. Lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini düzenleyerek kronik kabızlığın zemin hazırladığı kalın bağırsak kanseri riskini de düşürür.
- Kemikleri güçlendirir
- Kalsiyum deposu olan bu sebze, K vitamini açısından son derece zengin. Kemik sağlığı ve gelişimi için büyük katkı sağlar.
- Enfeksiyonlara karşı korucuyu
- Enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliği bulunan karnabaharın yaprakları da bol miktarda E vitamini içerir. Buharda pişirerek tüketmeyle vitamin-mineral ve etken madde kayıpları en aza indirilerek karnabahardan en yüksek fayda sağlanabilir. Gut hastalığı olanların sınırlı tüketmesi gerekir.
- Hamilelikte de dostunuz
- Hamilelik döneminde sofralarda özellikle yer verilmesi gereken karnabahar folik asit açısından da zengin. Anne karnında bebeğin sağlıklı büyümesine ve gelişmesine katkı sağlar.
- Toksinlerden arındırır
- Karnabahar; karaciğer, böbrekler ve bağırsaklar olmak üzere 3 yoldan organizmanın toksinlerden arınmasını sağlayarak detoks etkisi gösterir. İçerdiği treonin ve kuersitrin maddeleri ülsere karşı koruyucu etki gösterir. Tüketim sonrası sindirim ve gaz şikayeti olanlar kimyon ekleyerek tüketirlerse bu etkisini azaltabilirler.
- Diyette yakın arkadaşınız
- Karnabahar düşük kalorili ve bol lifli bir besin olmasından dolayı diyet esnasında en çok tüketilmesi gereken sebzeler arasında yer alır. Uzun süre tokluk hissi verdiği gibi daha hızlı kilo verilmesine yardımcı olur. Karnabaharın 100 gramı ortalama 30 kaloridir. Diyet sırasında organizmanın ihtiyacı olan C vitamini, potasyum gibi vitamin ve mineralleri yüksek miktarda içerir.