KIŞ AYLARININ GELMESİ İLE, CİLT KURULUĞUNA KARŞI GARDINIZI ALIN!

Bol sıvı tüketerek işe başlayabiliriz. Tercihimiz de tamamen doğal su olmalı. Eğer sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorsak günde 10 bardak su içme alışkanlığımızı rutin hale getirmeliyiz.

Soğuk havalarda eve gelince alınan sıcak bir duş, hem günün yorgunluğunu alır hem de içimizi ısıtır. Fakat bundan mümkün olabildiğince kaçınmalıyız. Özellikle uzun süre kalınan ve sabun kullanılarak alınan duş cildimizin baş düşmanlarından olabilir. Mümkünse kışın ılık su ile alınan duşta 10 dakikadan kalmamalısınız.

Duş sonrası vücudumuzu klinik açıdan onaylanmış nemlendiriciler ve organik yağlar ile beslemeliyiz.

Mümkün olabildiğince peeling ve kese yapmaktan uzak durmalıyız. Çünkü soğuk e kuru havadan etkilenen cildimiz bunlarla beraber tahriş olup daha çok yıpranabilir.

Kış meyvelerinde oldukça fazla bulunan C vitamininden de faydalanmayı unutmalıyız. C vitaminin cildi nemlendirme ve gençleştirmek konusunda oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz.





