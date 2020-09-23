Kış aylarının habercisi 'kestane' tezgahlarda - Son Dakika

Kış aylarının habercisi 'kestane' tezgahlarda

Kış aylarının habercisi 'kestane' tezgahlarda Tezgahlarda 50 TL ocakta 100 TL Sezonun ilk kestanesi çiğ halde 30-50 arası, kavrulmuşu ise 100 TL kilo fiyatıyla tezgahlarda yerini aldı.

Kış aylarının habercisi 'kestane' tezgahlarda

Tezgahlarda 50 TL ocakta 100 TL

SAMSUN - Sezonun ilk kestanesi çiğ halde 30-50 arası, kavrulmuşu ise 100 TL kilo fiyatıyla tezgahlarda yerini aldı.

Kış aylarının habercisi olan kestane satışa sunulmaya başlandı. Tezgahlarda yerini alan kestane vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı.

Samsun'da 10 yıldır kestane satışı yapan Sezer Demirci, "Kestane sezonu açıldı. Şu an Sinop kestanesi var. Kilosu 50 TL. Samsun'un yerli Erikli kestanesi var, kilosu 30 TL. İkisi de çok tatlı ve seviliyor. Genelde tercih edilen çeşitler bunlar. Kavrulmuş kestaneyi şu an 100 gramı 10 TL'den satıyoruz. Sezon henüz başladığı için fiyatlar biraz yüksek. İlerleyen zamanlarda yeni ürünlerin gelmesiyle fiyatımız da düşecektir. İlgiden memnunuz. İnşallah iyi bir sezon bizi bekliyor" dedi.

Kış aylarının habercisi 'kestane' tezgahlarda

Türk Lirası, Samsun, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kış aylarının habercisi 'kestane' tezgahlarda - Son Dakika

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