Kış aylarının vazgeçilmez balık, kebabın tahtını sallıyor

DİYARBAKIR - Kış mevsimiyle birlikte balık satışlarının artması Diyarbakır'da ciğer ve kebabın tahtını sallıyor. 7 saatte 150 kilogram satılan balık kış aylarının vazgeçilmezi haline geldi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde balıkçılık yapan Ahmet Kutad, 7 saatte 150 kilogram balık sattığını belirterek ciğer ve kebabın tahtını salladığını söyledi. Balık kültürünün Diyarbakır'a yayılmasıyla birlikte vatandaşlar ciğer ve kebap yerine kış aylarında balığa yöneliyor. Et fiyatından uygun olan balık soğuk havalarda satışı ikiye katlıyor. Karadeniz kültürünü Diyarbakır'a yaydığını söyleyen Ahmet Kudat, Diyarbakır'da ilk kez balıktan adana kebabı ve kokoreç yaptığını söyledi. Kudat, "2000 yıllarında İstanbul'da başladım balıkçılığı, 13 yıl İstanbul'da yaptıktan sonra 6 yıldır Diyarbakır'da yapıyorum. Balık kültürünü burada genişlettik, daha önce Diyarbakır'da 2 tane balıkçı varken şuanda 15 tane balıkçı var. Fiyat konusunda uygun olduğu için etin önüne geçti. Karadeniz'den yola çıkan balık 10 saate Diyarbakır'da oluyor İstanbul'dan daha yakın burası. Ege, Akdeniz gibi her taraftan balık buraya geliyor. Yılın 6 ayı yoğunluk var et ve ciğerin önüne geçiyor, ama yaz aylarında Diyarbakır'da tüketilmiyor. Balık kebabın tahtını sallıyor, günlük ortalama 25 çeşit balık getiriyoruz. 7 saatte 150 kilo balık tüketiyoruz, pişmiş halde paket olarak servis yapıyoruz. Vatandaşlar balık ızgarasını daha çok tercih ediliyor, buradaki kültürde çok pişmiş tüketiliyor ama az pişerse omegası kaçmaz daha iyi olur" dedi.

Diyarbakır'da bir ilk defa balıktan adana kebap ve kokoreç

Diyarbakır'da ilk kez balık ile adana kebabı ve kokoreç yaptığını aktaran balıkçı Ahmet Kutad, bazı zamanlar balık kavurmasını da yaptığını söyledi. Kutad, "Balıktan adana kebap, köfte, çorba, kokoreç ve kavurmasını da yapıyoruz. Diyarbakır'da bir tek ben balık kokoreç ve balık adana kebabını yapıyorum. Adana balık kebabı kıyma gibi kılçıksız balığı zırkta çekip baharatını ekliyoruz, daha sonra şişe kebap gibi saplayarak ızgarada pişiriyoruz. Kokoreçi de kokoreç malzemeleriyle beraber zırkta çekiyor tavada pişiriyoruz" diye konuştu.

Balık almaya gelen müşterilerden Servet Güncür ise balığın etten daha sağlıklı ve ucuz olduğunu, kış aylarında balığı haftanın 3 günü tükettiklerini dile getirdi.

